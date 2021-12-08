Орбан вперше назвав збройний конфлікт на сході України російсько-українською війною
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вперше офіційно назвав збройний конфлікт на сході України російсько-українською війною
Цей термін Орбан ужив у прощальному листі Ангелі Меркель, яка пішла з посади канцлера ФРН.
У цьому листі прем'єр Угорщини підбивав підсумки відносин своєї держави з Німеччиною за 16 років правління Меркель.
"Ми разом працювали над тим, щоб впоратися з фінансовою кризою 2010 року, боролися за Європейський Союз і безпорадно спостерігали за початком трагічної для Європи російсько-української війни", - написав Орбан.
До цього у своїх заявах прем'єр Угорщини не називав збройний конфлікт на сході України війною, а Росію - стороною конфлікту.
- Нагадаємо, 3 грудня Володимир Зеленський вперше провів телефонну розмову з Віктором Орбаном та запросив його відвідати Україну.
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