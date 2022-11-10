Орбан вже має серйозні проблеми в ЄС, - експерт-міжнародник Тужанський

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Більшість Фідеса (Угорський громадянський союз, - ред.) Віктора Орбана почала оперативно ухвалювати антикорупційне законодавство. І в чому тут парадокс: Україна на шляху до ЄС ухвалює антикорупційне законодавство, а Угорщина всередині ЄС ухвалює нове антикорупційне законодавство, щоб зберегти кошти", - пояснив Тужанський.

За словами експерта-міжнародника, в Угорщині заморожена низка інфраструктурних проєктів по всій країні, які мали фінансуватися коштами ЄС.

"Крім того, протягом жовтня була закрита директива, що всі урядові міністерства не можуть витрачати кошти, тільки захищені статті. Це не означає, що Угорщина на межі дефолту. Це означає, що Угорщина має серйозні проблеми. Віктор Орбан їх розуміє. Йому треба вибити гроші з ЄС, без них йому буде дуже тяжко", - підкреслив Тужанський.

ЄС змінить законодавство, щоб надати Україні перші кошти з 18 млрд макрофіну вже у січні. Угорщина – проти.

Депутати Бундестагу від Соціал-демократичної партії Шольца, Зелених та Вільної демократичної партії — трьох партій у правлячій коаліції - закликали призупинити виплату Угорщині 7,5 млрд від ЄС, якщо Будапешт не доведе серйозне розуміння верховенства права

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