Ордер на арешт Путіна - це посил російським елітам, - Денисенко
Ордер Міжнародного кримінального суду на арешт президента РФ Володимира Путіна - це сигнал російським елітам, що їхнього майбутнього з диктатором при владі не буде
Про це заявив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.
"Ордер став абсолютною несподіванкою для Путіна. Він ніколи не думав, що хтось наважиться його оголосити в міжнародний розшук. Це для нього приниження і він цього боїться найбільше. Це ще один удар по його переляканій психіці. Його переляк зашкалює, настільки боязкого царя у Російській імперії не було ніколи", - сказав він.
На думку Денисенка, рішення Гааги - це посил не стільки Путіну, а скільки російським елітам.
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"Їм всім було сказано, що вашого майбутнього з Путіним не існує, допоки він при владі. Це додатковий переляк для Путіна, бо він розуміє, що йому треба слідкувати за елітами з подвійною силою. До того він просто спостерігав, як накладаються санкції на його олігархів і підлеглих. Тепер його підлеглі споглядають за тим, що буде далі. На жаль, говорити про те, що найближчим часом там почнуться бунти чи палацові перевороти, ми не можемо. Те, що напруга зростатиме і еліти будуть у турбулентності і будуть думати, як їхати з країни, ховати гроші у інших країнах. Ці процеси триватимуть", - вважає він.
- 17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
- 19 березня Німеччина заявила, що буде зобов'язана затримати Володимира Путіна у разі появи на території країни на виконання рішення Міжнародного кримінального суду.
- 20 березня заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив точковим ударом по будівлі Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.
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