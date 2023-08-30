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Оригінальний та простий рецепт приготування крафіна

30 серпня, 2023 середа
17:00
рецепти крафін

Приготуємо сьогодні смачну, красиву, ароматну паску-крафін. Така паска стане гідною прикрасою вашого столу! Крафін виходить не тільки красивим, а й дуже смачним. З хрусткою скоринкою та ніжним м'якушем із начинкою

Паска крафін на живих дріжджах на Різдво та Великдень

Інгредієнти:

Тісто для крафінів:

  • молоко - 110 мг
  • цукор - 100 г
  • живі дріжджі – 24 г
  • два яйця
  • дрібка солі
  • цедра - пів апельсина
  • одна чайна ложка ванільного екстракту
  • одна чайна ложка лікеру амарето
  • розтоплене вершкове масло – 40 г
  • борошно – 350 г

Начинка для крафінів:

  • мʼяке вершкове масло – 100 г
  • замочені сухофрукти (без рідини) – 100 г
  • жменька мигдалевих пластівців

Молоко - для змащування крафінів.

Цукрова пудра - для прикрашання.

крафін

Фото: Beauty Hub

 

Покроковий рецепт приготування:

  • підігріваємо молоко до 35º С
  • додаємо половину цукру та дріжджі
  • перемішуємо
  • відкладаємо
  • розтоплюємо вершкове масло
  • охолоджуємо
  • змішуємо цукор з остиглим маслом та молочно-дріжджевою сумішшю
  • замішуємо тісто
  • не додаємо зайве борошно
  • замішуємо до тих пір, поки тісто не почне відставати від столу
  • миску змащуємо олією
  • переміщаємо в неї готове тісто
  • накриваємо кришкою
  • ставимо в тепле місце на дві години (за цей час тісто має збільшитися вдвічі)
  • мнемо тісто й розкатуємо його в прямокутник приблизно 25х45 см
  • змащуємо м’яким вершковим маслом
  • посипаємо замоченими мигдальними пластівцями та сухофруктами (родзинки й журавлина)
  • скручуємо рулет по довгій стороні прямокутника
  • розрізаємо рулет впоперек на 2 або 3 відрізки (на 2 або 3 крафіни, відповідно)
  • розрізаємо кожен рулет уздовж навпіл, не дорізаючи до кінця 4-5 см
  • розгортаємо половинки
  • обережно скручуємо навколо своєї осі спочатку одну половинку, потім другу -навколо першої, обережно ховаємо хвостики
  • перекладаємо крафіни у форми
  • прибраємо їх у тепле місце на дві години вистоятись
  • розігріти духовку до 160 ºС
  • змащуємо верхівки крафінів молоком
  • випікаємо паски до 50 хвилин, залежно від розміру
  • перевірити готовність дерев’яною шпажкою
  • виймаємо готові крафіни з духовки
  • остуджуємо їх при кімнатній температурі
  • прикрашаємо цукровою пудрою.

Крафін з маком (Маковий крафін)

Інгредієнти:

Тісто:

  • дріжджі сухі - 11 г
  • вершкове масло - 100 г
  • молоко - 230 мл
  • борошно пшеничне - 520 г
  • цукор - 50 г
  • сіль – чверть чайної ложки
  • одне куряче яйце

Начинка:

  • мак - 100 г
  • вершкове масло - 50 г
  • цукор -100 г
  • цукор ванільний – одна чайна ложка

крафін

Фото: rbc.ua

 

Покроковий рецепт приготування:

  • у формочку насипаємо 11 грам сухих швидкодіючих дріжджів
  • зверху просіюємо 500 г борошна
  • додаємо куряче яйце
  • додаємо 50 г цукру
  • додаємо 100 г дуже м'якого вершкового масла
  • вливаємо 230 мл теплого молока
  • ставимо форму в хлібопічку на режим "Тісто дріжджове"
  • поки тісто замішується, готуємо начинкою
  • промиваємо 100 г сухого маку
  • заливаємо холодною водою, щоб вона прикрила мак на 3 см
  • доводимо до кипіння
  • варимо годину на малому вогні
  • готовий мак відкидаємо на сито
  • даємо стекти всій рідині та висохнути маку
  • подрібнюємо мак
  • дістаємо форму з тістом, яке підійшло
  • виминаємо тісто та скачуємо його в кулю
  • розділяємо тісто на три не рівні частини (дві менші і одну більшу)
  • накриваємо тісто чистим рушником чи плівкою
  • беремо одну невелику частину тіста
  • розкатуємо прямокутний пласт товщиною близько 4 мм
  • розділяємо 50 г вершкового масла на три нерівні частини (дві частини приблизно по 15 грам та 1 частина - 20 грам)
  • змащуємо пласти тіста 15 г м'якого вершкового масла по всій поверхні, більшу частину тіста змащуємо 20 г масла
  • 100 г цукру, приготовані для начинки, змішуємо з одною чайною ложкою ванільного цукру
  • 30 г цукру посипаємо зверху вершкового масла
  • другий пласт тіста, такого ж розміру, теж присипаємо 30 г цукру
  • для більшого шматка тіста залишаємо 40 г цукру
  • мак розділяємо на три частини
  • присипаємо однією частиною маку поверх цукру
  • з вузького боку тіста скручуємо шар у рулет, краї защипаємо
  • рулет розрізаємо вздовж гострим ножем, відступивши від краю
  • приступаємо до формування паски
  • з одного краю починаємо закручувати одну смугу до основи у формі равлика так, щоб начинка була зовні
  • закручуємо усю заготовку, а кінчик вставляємо в центр і злегка притискаємо його всередину
  • форми для пасок (діаметром 12-13 см) обгортаємо пергаментом, трохи нарощуючи краї
  • підготовлені крафіни викладаємо у форму
  • вони мають заповнити не більше 1/3
  • накриваємо форми із заготовками плівкою
  • прибираємо в тепле місце на пів години
  • після закінчення часу паски добре підійшли
  • на цей час духовка повинна бути розігріта до 180° C
  • ставимо на сорок хвилин паски випікатися при температурі 180 ° C
  • готовність перевірте дерев'яною шпажкою
  • дістаньте акуратно з форми крафіни
  • охолоджуємо
  • зверху посипаємо цукровою пудрою.

Смачного!

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