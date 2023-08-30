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Оригінальний та простий рецепт приготування крафіна
Приготуємо сьогодні смачну, красиву, ароматну паску-крафін. Така паска стане гідною прикрасою вашого столу! Крафін виходить не тільки красивим, а й дуже смачним. З хрусткою скоринкою та ніжним м'якушем із начинкою
Паска крафін на живих дріжджах на Різдво та Великдень
Інгредієнти:
Тісто для крафінів:
- молоко - 110 мг
- цукор - 100 г
- живі дріжджі – 24 г
- два яйця
- дрібка солі
- цедра - пів апельсина
- одна чайна ложка ванільного екстракту
- одна чайна ложка лікеру амарето
- розтоплене вершкове масло – 40 г
- борошно – 350 г
Начинка для крафінів:
- мʼяке вершкове масло – 100 г
- замочені сухофрукти (без рідини) – 100 г
- жменька мигдалевих пластівців
Молоко - для змащування крафінів.
Цукрова пудра - для прикрашання.
Фото: Beauty Hub
Покроковий рецепт приготування:
- підігріваємо молоко до 35º С
- додаємо половину цукру та дріжджі
- перемішуємо
- відкладаємо
- розтоплюємо вершкове масло
- охолоджуємо
- змішуємо цукор з остиглим маслом та молочно-дріжджевою сумішшю
- замішуємо тісто
- не додаємо зайве борошно
- замішуємо до тих пір, поки тісто не почне відставати від столу
- миску змащуємо олією
- переміщаємо в неї готове тісто
- накриваємо кришкою
- ставимо в тепле місце на дві години (за цей час тісто має збільшитися вдвічі)
- мнемо тісто й розкатуємо його в прямокутник приблизно 25х45 см
- змащуємо м’яким вершковим маслом
- посипаємо замоченими мигдальними пластівцями та сухофруктами (родзинки й журавлина)
- скручуємо рулет по довгій стороні прямокутника
- розрізаємо рулет впоперек на 2 або 3 відрізки (на 2 або 3 крафіни, відповідно)
- розрізаємо кожен рулет уздовж навпіл, не дорізаючи до кінця 4-5 см
- розгортаємо половинки
- обережно скручуємо навколо своєї осі спочатку одну половинку, потім другу -навколо першої, обережно ховаємо хвостики
- перекладаємо крафіни у форми
- прибраємо їх у тепле місце на дві години вистоятись
- розігріти духовку до 160 ºС
- змащуємо верхівки крафінів молоком
- випікаємо паски до 50 хвилин, залежно від розміру
- перевірити готовність дерев’яною шпажкою
- виймаємо готові крафіни з духовки
- остуджуємо їх при кімнатній температурі
- прикрашаємо цукровою пудрою.
Крафін з маком (Маковий крафін)
Інгредієнти:
Тісто:
- дріжджі сухі - 11 г
- вершкове масло - 100 г
- молоко - 230 мл
- борошно пшеничне - 520 г
- цукор - 50 г
- сіль – чверть чайної ложки
- одне куряче яйце
Начинка:
- мак - 100 г
- вершкове масло - 50 г
- цукор -100 г
- цукор ванільний – одна чайна ложка
Фото: rbc.ua
Покроковий рецепт приготування:
- у формочку насипаємо 11 грам сухих швидкодіючих дріжджів
- зверху просіюємо 500 г борошна
- додаємо куряче яйце
- додаємо 50 г цукру
- додаємо 100 г дуже м'якого вершкового масла
- вливаємо 230 мл теплого молока
- ставимо форму в хлібопічку на режим "Тісто дріжджове"
- поки тісто замішується, готуємо начинкою
- промиваємо 100 г сухого маку
- заливаємо холодною водою, щоб вона прикрила мак на 3 см
- доводимо до кипіння
- варимо годину на малому вогні
- готовий мак відкидаємо на сито
- даємо стекти всій рідині та висохнути маку
- подрібнюємо мак
- дістаємо форму з тістом, яке підійшло
- виминаємо тісто та скачуємо його в кулю
- розділяємо тісто на три не рівні частини (дві менші і одну більшу)
- накриваємо тісто чистим рушником чи плівкою
- беремо одну невелику частину тіста
- розкатуємо прямокутний пласт товщиною близько 4 мм
- розділяємо 50 г вершкового масла на три нерівні частини (дві частини приблизно по 15 грам та 1 частина - 20 грам)
- змащуємо пласти тіста 15 г м'якого вершкового масла по всій поверхні, більшу частину тіста змащуємо 20 г масла
- 100 г цукру, приготовані для начинки, змішуємо з одною чайною ложкою ванільного цукру
- 30 г цукру посипаємо зверху вершкового масла
- другий пласт тіста, такого ж розміру, теж присипаємо 30 г цукру
- для більшого шматка тіста залишаємо 40 г цукру
- мак розділяємо на три частини
- присипаємо однією частиною маку поверх цукру
- з вузького боку тіста скручуємо шар у рулет, краї защипаємо
- рулет розрізаємо вздовж гострим ножем, відступивши від краю
- приступаємо до формування паски
- з одного краю починаємо закручувати одну смугу до основи у формі равлика так, щоб начинка була зовні
- закручуємо усю заготовку, а кінчик вставляємо в центр і злегка притискаємо його всередину
- форми для пасок (діаметром 12-13 см) обгортаємо пергаментом, трохи нарощуючи краї
- підготовлені крафіни викладаємо у форму
- вони мають заповнити не більше 1/3
- накриваємо форми із заготовками плівкою
- прибираємо в тепле місце на пів години
- після закінчення часу паски добре підійшли
- на цей час духовка повинна бути розігріта до 180° C
- ставимо на сорок хвилин паски випікатися при температурі 180 ° C
- готовність перевірте дерев'яною шпажкою
- дістаньте акуратно з форми крафіни
- охолоджуємо
- зверху посипаємо цукровою пудрою.
Смачного!
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