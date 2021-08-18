Ощадбанк отримав дозвіл на відкриття залу ігрових автоматів у київському готелі
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) надала дозвіл державному Ощадбанку на відкриття залу ігрових автоматів чи букмекерського пункту в київському готелі Ramada Encore Kyiv
Про це йдеться у розпорядженні №504, опублікованому на сайті КРАІЛ.
Згідно з текстом документу, регулятор розпорядився надати дозвіл Ощадбанку на відкриття залу ігрових автоматів чи букмекерського пункту у столичному готелі Ramada Encore Kyiv.
Зазначається, що відповідну заявку на отримання дозволу банк надав 10 серпня.
Як повідомляє Економічна правда, банк подав заявку на отримання дозволу для свого орендатора.
"До Ощадбанку звернувся оператор 4-зіркового готелю "Рамада", який орендує (з правом викупу) будівлю, що належить банку, з проханням отримати у відповідної комісії сертифікат приміщення згідно з ЗУ "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор". Таку сертифікацію може отримати лише власник приміщення, яким наразі є Ощадбанк", - цитує видання позицію Ощадбанку.
У банку додали, що приміщення є непрофільним активом банку, яке він отримав на баланс у рамках фінансової реструктуризації проблемного позичальника.
Зазначається, що Ощадбанк не планує здійснювати будь-яку діяьність, яка стосується організації азартних ігор.
- Зазначимо, Ramada Encore Kyiv - це чотиризірковий готель, розташований у Києві за адресою Столичне шосе, 103.
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