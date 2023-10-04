Ошукували воїнів та волонтерів, які хотіли придбати автівки на фронт: 12 учасникам організованої групи повідомили про підозру в шахрайстві
Дванадцятьом учасникам міжрегіональної організованої групи повідомили про підозру в шахрайстві: за даними слідства, вони продавали неіснуючі автівки військовим та волонтерам
Про це інформує Офіс генпрокурора.
За інформацією слідства, до організованої групи входили два організатори і четверо учасників, які відбувають покарання у виправній колонії на Житомирщині за пограбування та крадіжки. Ще шестеро фігурантів "з волі" проживають у Києві, Черкаській, Житомирській та Хмельницькій областях. Вони ошукували українських воїнів та волонтерів, які хотіли придбати автівки на фронт.
"Для реалізації шахрайської оборудки вони розміщували в соціальній мережі оголошення про продаж автомобілів і навіть обіцяли доставити їх на фронт. Під час телефонних розмов розповідали вигадані історії про те, що їхні родичі також воюють, вони хочуть допомогти воїнам і готові особисто доставити автомобіль до лінії фронту. Натомість, як тільки отримували гроші, переставали виходити на звʼязок і зникали", - йдеться у повідомленні.
Крім того, як встановило слідство, вони обіцяли продати авто за цінами, нижчими за ринкові. Гроші за неіснуючі автомобілі отримували учасники "з волі" на карткові рахунки: невелику частину коштів вони залишали собі, решту - перераховували організаторам схеми. Вони розподіляли кошти між іншими спільниками.
"На сьогодні встановлено 22 потерпілих, у тому числі військових та волонтерів. Водночас отримані в ході слідства дані свідчать, що їх кількість значно більша", - зазначили в Офісі генпрокурора.
За місцями ув'язнення та проживання учасників організованої групи провели обшуки: правоохоронці вилучили "робочі" записи, гроші, мобільні телефони, банківські картки, планшети, носії інформації тощо.
Усім фігурантам повідомили про підозру у шахрайстві (ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України).
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше на Київщині поліція затримала подружжя, яке створило схему продажу військовим авто, які ввозилися на територію України з-за кордону під виглядом безоплатної допомоги.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.45 Купівля 37.45Продаж 38.15
- EUR Купівля 39.68Продаж 40.7
- Актуальне
- Важливе