Осінні канікули у школах Києва розпочнуться 25 жовтня
У Києві осінні канікули у школах розпочнуться за графіком – з 25 жовтня
Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Зазначається, що діти в усіх столичних школах підуть на осінні канікули за графіком – з 25 жовтня.
"Причин для дострокового початку осінніх канікул немає. Наразі в школах Києва на COVID-19 хворіє трохи більше ніж 800 учнів, а це менше ніж 0,3% від загальної кількості столичних школярів. Крім того, у всіх закладах освіти вже вакциновано понад 86% працівників, що є однією з основних умов очної роботи. Враховуючи темпи вакцинації, вже до кінця жовтня ми вакцинуємо практично 100% співробітників", – зауважив він.
Мондриївський зазначив, що станом на сьогодні майже в усіх закладах освіти увімкнули опалення, а за вихідні до опалення підключать всі заклади освіти, яких у місті понад 900. Таким чином, в місті створені всі умови для безпечного продовження освітнього процесу.
- Нагадаємо, Міністерство освіти і науки рекомендувало школам оголосити осінні канікули з 18 жовтня.
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