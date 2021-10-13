Осінні канікули у школах Києва розпочнуться 25 жовтня

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Зазначається, що діти в усіх столичних школах підуть на осінні канікули за графіком – з 25 жовтня.

"Причин для дострокового початку осінніх канікул немає. Наразі в школах Києва на COVID-19 хворіє трохи більше ніж 800 учнів, а це менше ніж 0,3% від загальної кількості столичних школярів. Крім того, у всіх закладах освіти вже вакциновано понад 86% працівників, що є однією з основних умов очної роботи. Враховуючи темпи вакцинації, вже до кінця жовтня ми вакцинуємо практично 100% співробітників", – зауважив він.

Мондриївський зазначив, що станом на сьогодні майже в усіх закладах освіти увімкнули опалення, а за вихідні до опалення підключать всі заклади освіти, яких у місті понад 900. Таким чином, в місті створені всі умови для безпечного продовження освітнього процесу.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки рекомендувало школам оголосити осінні канікули з 18 жовтня.

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