Осінній дощ охопить всю Україну, крім одного регіону: прогноз погоди на 20 жовтня від Наталки Діденко
У п'ятницю, 20 жовтня, прогнозуються опади в більшості областей, але південна частина збереже сонячну погоду. Вітер буде сильним на півдні та сході
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
В Україну завітає атмосферний фронт.
Майже на всій території країни будуть опади
У більшості областей пройдуть дощі.
На сході очікуються пориви південно-західного вітру, а на решті території він буде помірним, східного напрямку.
У більшості областей України +12...+17°C, місцями у центральній частині до +19°C.
Температура на крайній півночі +8...+12°C, на Закарпатті та у Чернівецькій області +20...+23°C.
На півдні дощів не прогнозують
Лише південна частина буде без опадів, погода буде теплою із сонячними проясненнями.
Вітер південно-західного напрямку досягатиме сильних поривів на півдні.
Стовпчики термометрів на Одещині сягатимуть удень +23°C.
Опади у столиці
У Києві завтра вранці будуть дощі.
Небо хмарне, повітря - вологе й порівняно тепле, близько +12°C.
У суботу в столиці +10...+13°C, а у неділю до +18°C. Вихідними в Києві - без істотних опадів.
Фото: Наталка Діденко
21 жовтня на Одещині взагалі прогнозується до +30°C.
- Сьогодні в Україні переважно суха погода, без опадів. Водночас температура повітря коливатиється у межах +9...+19°C.
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