Осінній дощ охопить всю Україну, крім одного регіону: прогноз погоди на 20 жовтня від Наталки Діденко

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

В Україну завітає атмосферний фронт.

Майже на всій території країни будуть опади

У більшості областей пройдуть дощі.

На сході очікуються пориви південно-західного вітру, а на решті території він буде помірним, східного напрямку.

У більшості областей України +12...+17°C, місцями у центральній частині до +19°C.

Температура на крайній півночі +8...+12°C, на Закарпатті та у Чернівецькій області +20...+23°C.

На півдні дощів не прогнозують

Лише південна частина буде без опадів, погода буде теплою із сонячними проясненнями.

Вітер південно-західного напрямку досягатиме сильних поривів на півдні.

Стовпчики термометрів на Одещині сягатимуть удень +23°C.

Опади у столиці

У Києві завтра вранці будуть дощі.

Небо хмарне, повітря - вологе й порівняно тепле, близько +12°C.

У суботу в столиці +10...+13°C, а у неділю до +18°C. Вихідними в Києві - без істотних опадів.

Фото: Наталка Діденко

21 жовтня на Одещині взагалі прогнозується до +30°C.