В Україні переважатиме суха погода та температура до +19°C: прогноз на 19 жовтня від Наталки Діденко

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

"19-го жовтня в Україні ніяких серйозних опадів не передбачається. Повсюди переважатиме суха погода, лише в навколокарпатських областях є ймовірність невеликого дощу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на півдні України очікується сильний вітер.

Температура повітря на півночі та заході коливатиметься у межах +9...+12°C, а на сході, півдні та у центральній частині країни +12...+19°C.

У столиці буде хмарно

У Києві 19 жовтня, за словами Наталки Діденко, опадів не очікується. Проте буде хмарна погода.

Вночі температура сягатиме +2...+5°C, а вдень +9...+11°C.

Яку погоду чекати далі

За словами синоптика, прогноз погоди на найближчі дні оновився. У п'ятницю, 20 жовтня, атмосферний фронт принесе в Україну дощі. Температура коливатиметься в межах +12...+18°C, на півдні до +22°C. Але на півночі буде холодно, вдень лише +6...+12°C

За уточненими прогнозами, 21 жовтня, в Україні протягом дня - від Чернігівської та Сумської областей +7...+9 °C, в Одеській до +30°C.

Фото: Наталка Діденко

"Ніякого снігу і, навпаки, підвищення температури повітря до неймовірних +15...+19°C, у центрі до +18...+23°C, а на півдні до +25+30°C", - сказала Діденко.