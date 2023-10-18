В Україні переважатиме суха погода та температура до +19°C: прогноз на 19 жовтня від Наталки Діденко
У четвер, 19 жовтня, на території України очікується переважно суха погода, без опадів. Водночас температура повітря коливатиметься у межах +9...+19°C
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
"19-го жовтня в Україні ніяких серйозних опадів не передбачається. Повсюди переважатиме суха погода, лише в навколокарпатських областях є ймовірність невеликого дощу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на півдні України очікується сильний вітер.
Температура повітря на півночі та заході коливатиметься у межах +9...+12°C, а на сході, півдні та у центральній частині країни +12...+19°C.
У столиці буде хмарно
У Києві 19 жовтня, за словами Наталки Діденко, опадів не очікується. Проте буде хмарна погода.
Вночі температура сягатиме +2...+5°C, а вдень +9...+11°C.
Яку погоду чекати далі
За словами синоптика, прогноз погоди на найближчі дні оновився. У п'ятницю, 20 жовтня, атмосферний фронт принесе в Україну дощі. Температура коливатиметься в межах +12...+18°C, на півдні до +22°C. Але на півночі буде холодно, вдень лише +6...+12°C
За уточненими прогнозами, 21 жовтня, в Україні протягом дня - від Чернігівської та Сумської областей +7...+9 °C, в Одеській до +30°C.
Фото: Наталка Діденко
"Ніякого снігу і, навпаки, підвищення температури повітря до неймовірних +15...+19°C, у центрі до +18...+23°C, а на півдні до +25+30°C", - сказала Діденко.
- Сьогодні погода в Україні буде сухою, але холодною. Найнижча температура повітря прогнозується на півночі та заході, де можливий мороз до -2 °C. Найтепліше буде на півдні.
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