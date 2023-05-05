Осколок пройшов через півкулю мозку: мешканка Умані дивом вижила після ракетної атаки

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Фрагменти уламка були знайдені під хірургічним рентгеном і вилучені за допомогою спеціального магніту. Лікарям допоміг досвід оперування такого роду вогнепальних травм.

"Сантиметровий уламок пройшов крізь усю ліву півкулю мозку і зупинився у потиличній частині голови дівчини. Лікарі кажуть, що до венозної судини залишалося менше пів сантиметра — тоді неминуча смерть", - йдеться у повідомленні.

Нейрохірурги, які оперували жінку, вважають, що це було справжнім дивом, що вона вижила, як і те, що вона була при свідомості й могла говорити.

Лікарі додають, що зараз життю Ірини нічого не загрожує, але для повного відновлення ще потрібен час. Вона при тямі та може говорити, але права половина тіла все ще погано слухається.