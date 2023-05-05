Осколок пройшов через півкулю мозку: мешканка Умані дивом вижила після ракетної атаки
У Києві прооперували 25-річну жительку Умані, яка постраждала внаслідок ракетного удару 28 квітня. З її голови витягли сантиметровий уламок, який пройшов крізь усю ліву півкулю мозку
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.
Фрагменти уламка були знайдені під хірургічним рентгеном і вилучені за допомогою спеціального магніту. Лікарям допоміг досвід оперування такого роду вогнепальних травм.
"Сантиметровий уламок пройшов крізь усю ліву півкулю мозку і зупинився у потиличній частині голови дівчини. Лікарі кажуть, що до венозної судини залишалося менше пів сантиметра — тоді неминуча смерть", - йдеться у повідомленні.
Нейрохірурги, які оперували жінку, вважають, що це було справжнім дивом, що вона вижила, як і те, що вона була при свідомості й могла говорити.
Лікарі додають, що зараз життю Ірини нічого не загрожує, але для повного відновлення ще потрібен час. Вона при тямі та може говорити, але права половина тіла все ще погано слухається.
- 28 квітня в Умані Черкаської області під час масованої атаки російська ракета влучила у багатоповерхівку: загинуло 23 людини, серед них - 5 дітей.
- У суботу, 29 квітня, у місті Умань Черкаської області завершилася пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару, скоєного росіянами вранці 28 квітня, станом на цей час дві жінки вважаються зниклими безвісти.
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