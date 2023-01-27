Основна функція Пригожина – медійна, він не керує штабом вагнерівців, – розвідка

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Юсов зауважив, що Пригожин займається піаром і власним політичним майбутнім.

"Ключова функція Пригожина - це медійна та політична. Він безпосередньо не керує бойовими загонами, не очолює штаб. Його завдання - це фінансування ", - сказав він.

Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що після невдалих спроб захопити Бахмут власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин втратив владу і авторитет в очах президента РФ Володимира Путіна.

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