Основна функція Пригожина – медійна, він не керує штабом вагнерівців, – розвідка
Основна функція керівника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина - медійна і політична
Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Юсов зауважив, що Пригожин займається піаром і власним політичним майбутнім.
"Ключова функція Пригожина - це медійна та політична. Він безпосередньо не керує бойовими загонами, не очолює штаб. Його завдання - це фінансування ", - сказав він.
- Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що після невдалих спроб захопити Бахмут власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин втратив владу і авторитет в очах президента РФ Володимира Путіна.
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