Основна маса росіян розуміє, що сказані публічно слова про війну спричинять репресії, - ексдепутат Держдуми РФ Яковенко
Не слід чекати на масове прозріння серед росіян, адже більшість із них розуміє, що публічні висловлювання про війну призведуть до репресій
Про це заявив ексдепутат держдуми РФ і соціолог Ігор Яковенко в етері Еспресо.
За його словами, не варто розраховувати на те, що в разі погіршення соціального, економічного стану та збільшення ліквідованих окупантів у РФ станеться масове прозріння щодо війни, адже хто міг, той уже все зрозумів.
"Чутки про те, що росіяни масово підтримують цю війну, дуже перебільшені. Основна маса росіян - це люди, які просто чудово розуміють, що якісь слова, навіть просто сказані в публічному місці між чоловіком і жінкою, спричинять репресії. Таке було. Є випадки, коли люди в ресторані між собою обговорювали цю війну, і за доносом тут-таки вдиралися "маски-шоу", їх укладали на підлогу долілиць і вдягали наручники. Дівчина в кабінці публічного туалету написала щось про Путіна нецензурне - її вичислили по камерах і прийшли до неї", - наголосив він.
Ігор Яковенко зауважив, що є страх із боку російської влади, але це радше бажання змусити людей боятись і унеможливити протест.
"Та армія, що зараз воює проти України, приблизно втричі менша за ту армію, яка зараз всередині Росії для придушення протесту - це росгвардія, ФСБ, ФСО, поліція. Це все армії з кількох мільйонів озброєних людей, які готові знищити практично будь-який протест. Взагалі тоталітарні фашистські режими ніколи в історії людства за допомогою внутрішніх протестів не повалювалися", - зауважив ексдепутат держдуми РФ.
- 4 січня дипломат Валерій Чалий зазначив, що все російське населення, яке не покинуло територію РФ і не протестує, повністю підтримує політику Путіна.
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