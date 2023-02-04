Про це заявив ексдепутат держдуми РФ і соціолог Ігор Яковенко в етері Еспресо.

За його словами, не варто розраховувати на те, що в разі погіршення соціального, економічного стану та збільшення ліквідованих окупантів у РФ станеться масове прозріння щодо війни, адже хто міг, той уже все зрозумів.

"Чутки про те, що росіяни масово підтримують цю війну, дуже перебільшені. Основна маса росіян - це люди, які просто чудово розуміють, що якісь слова, навіть просто сказані в публічному місці між чоловіком і жінкою, спричинять репресії. Таке було. Є випадки, коли люди в ресторані між собою обговорювали цю війну, і за доносом тут-таки вдиралися "маски-шоу", їх укладали на підлогу долілиць і вдягали наручники. Дівчина в кабінці публічного туалету написала щось про Путіна нецензурне - її вичислили по камерах і прийшли до неї", - наголосив він.

Ігор Яковенко зауважив, що є страх із боку російської влади, але це радше бажання змусити людей боятись і унеможливити протест.

"Та армія, що зараз воює проти України, приблизно втричі менша за ту армію, яка зараз всередині Росії для придушення протесту - це росгвардія, ФСБ, ФСО, поліція. Це все армії з кількох мільйонів озброєних людей, які готові знищити практично будь-який протест. Взагалі тоталітарні фашистські режими ніколи в історії людства за допомогою внутрішніх протестів не повалювалися", - зауважив ексдепутат держдуми РФ.