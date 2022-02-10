"Основне завдання - повна руйнація морського права": військовий експерт Козій про блокування Росією Чорного і Азовського морів

Про це він заявив у ефірі програмі "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"Росія далі намагається порушувати міжнародне морське, і не тільки, право. Основне завдання - повна руйнація, зневага до морського права. Дії Росії показують, що вона хоче переписати чи створити паралельне міжнародне право, яка опікується питаннями безпеки", - сказав Козій.



Він відзначив, що є багато порушень, нам не треба стояти осторонь.



"Є 31 стаття морського права, яка визначає питання компенсації. Треба думати, яким чином це оформлювати. Однозначно, є питання по 19-тій статті, поняття мирного проходу, де є визначення загрози чи прохід іноземного судна є порушенням заходів відносно прибрежної держави, коли є маневри чи навчання зі зброєю будь-якого виду", - додав військовий експерт.



Козій додав, що якщо ми кажемо, що Крим - це Україна, наші дипломатам є над чим попрацювати.



"Щоб довести, що деякі речі є порушенням міжнародного морського права і треба ставити питання, що Росія систематично порушує і питати, чи правомірно це для члена Ради Безпеки ООН. Що стосується безпосередньо навчань, то я б хотів зазначити, що це білорусько-російські навчання, і тут Росія намагається дійсно продемонструвати силу та міцність. Чи переросте ця демонстрація в більш серйозний, військовий крок - це питання часу. Ясно, що розвідники мають спостеріати, ми маємо слідкувати, щоб ці навчання не переросли у подальше захоплення наших територій", - підсумував він.





Нагадаємо, 10 лютого шість великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів РФ завершили перехід до окупованого Севастополя.

МЗС України висловило протест через рішення РФ блокувати судноплавство в частині акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки. У Збройних Силах України вважають, що Росія зловжила міжнародним правом і ці дії є черговою загрозою суверенітету України.

Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на блокування Росією частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки, назвавши це повзучою окупацією моря.