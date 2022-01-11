Основні глобальні ризики в довгостроковій перспективі пов’язані зі зміною клімату, - Вcесвітній економічний форум
Світовий економічний форму (ВЕФ) назвав кліматичні зміни основним глобальним ризиком в довгостроковій перспективі
Про це повідомляє Green Deal з посиланням на доповідь Global Risks Report 2022 Світового економічного форуму (ВЕФ).
У доповіді йдеться, що короткострокові ризики пов’язані з соціальною нерівністю, проблемами із заробітком та погіршенням ситуації з психічним здоров’ям.
Респонденти ВЕФ перерахували соціальні та екологічні ризики серед тих, які викликатимуть найбільші побоювання протягом найближчих п’яти років.
У десятирічній перспективі основним приводом для занепокоєння будуть кліматичні загрози, у тому числі пов’язані з екстремальними погодними умовами, втратою біорізноманіття та недостатніми діями у сфері боротьби зі зміною клімату.
Кліматичні зміни, на думку опитаних, - найважливіший довгостроковий ризик для світової економіки, який може мати найсуворіші наслідки протягом наступного десятиліття.
Серед суттєвих короткострокових та середньострокових загроз є технологічні ризики, зокрема "цифрова нерівність" та "проблеми з кібербезпекою", йдеться в доповіді.
- Нагадаємо, Кліматологи Європейського центру з питань зміни клімату Copernicus Climate Change Service (C3S) назвали останні сім років найспекотнішими за всю історію спостережень.
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