Ненсі Пелосі, яка змогла стати першою жінкою-спікеркою Палати представників, повинна буде вирішити, чи вона залишиться на чолі демократів у нижній палаті конгресу (можливо, знову в ролі лідерки меншості) чи все ж таки залишить політичну сцену.

Пелосі, яку The Washington Post називає найсильнішим американським оратором за останні 100 років, напередодні здійснила три історичні візити. Це були поїздка до Києва у розпал війни, візит солідарності на Тайвань та відвідування Єревану. І щоразу Пелосі говорила про підтримку демократій перед загрозою настання диктатури. Це її визначення зі статті у The Washington Post може стати визначенням того непростого періоду, який має пережити людство - період багаторічної конфронтації демократій і диктатур, період воєн, криз і епідемій.

Але спостерігачі у США розцінювали ці поїздки Пелосі як прощання з великою політикою. Тепер вони не впевнені. Після нападу на чоловіка Ненсі Пелосі може не захотіти демонструвати, що погрози шаленого фанатика змушують її відмовлятися від боротьби. Але, з іншого боку, чи не захоче 82-річна "ікона" американського лібералізму проводити з чоловіком більше часу під час його "довгого одужання"?

Відповіді на ці питання ми дізнаємось вже дуже скоро. Очевидно одне – фігура масштабу Пелосі та її незламної переконаності у цінностях з'явиться у американській політиці ще не скоро.