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"Особливого вибору немає": радник Зеленського розповів, на що витратять $700 млн від МВФ

21 жовтня, 2021 четвер
19:48
Економіка МВФ

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко заявив, що у разі схвалення Міжнародним валютним фондом траншу для України у близько $700 млн ці кошти витратять на перекриття дефіциту держбюджету

Про це Устенко сказав у програмі "Украина на самом деле" на телеканалі "Дом".

"На ці $700 млн ми очікуємо найближчим часом, вже було підписано попередню угоду з Міжнародним валютним фондом. Ці кошти закладені вже на покриття державного бюджету. Тому тут особливого вибору немає. Вони зайдуть до державного бюджету", - сказав Устенко.

Радник Зеленського зазначив, що під час переговорів із МВФ ішлося про те, щоб Україна отримала всю передбачену програмою співробітництва суму.

"Україні потрібен додатковий час, аби вибрати всю цю зарезервовану для неї суму. Тому одна з частин переговорного процесу з МВФ стосувалася саме того, що програму було би логічно додатково продовжити, й угода, наскільки я розумію, попередньо вже отримана. Ми раніше отримали $2,1 млрд - це 40% від загальної нашої програми. Ми зможемо просунутися автоматично після чергового траншу й отримати бракуючі 60%. Тому, коли говорили щодо термінів програми, говорили зокрема й про те, щоби спробувати отримати повністю зарезервовану для України суму. Звичайна українська практика - це обірвати стосунки та відкрити нову програму. Цього разу використовується, на мій погляд, більш логічний підхід - спробувати вибрати те, про що домовилися раніше", - сказав Устенко.

  • Нагадаємо, місія МВФ завершила роботу в Україні з досягненням угоди на рівні персоналу (Staff-Level Agreement, SLA). Це стане основою для перегляду програми співпраці Радою директорів МВФ і рішення щодо виділення траншу за програмою Stand-by.
  • Завершення місії з першого перегляду програми дозволить Фонду виділити Україні близько $700 млн.
  • За словами радника президента України Олега Устенка, для схвалення траншу МВФ радою директорів Україна має виконати додаткові умови щодо незалежності НБУ та посилення антикорупційної інфраструктури.
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Новини
МВФ
дефіцит бюджету
державний бюджет
Олег Устенко
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