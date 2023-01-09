Пояснюючи, чому я так кардинально помилився з оцінкою готовності Путіна до широкомасштабної агресії, я завжди доводжу, що аналіз мій був абсолютно вірним (справдився він навіть із серйозним "перевиконанням"), а єдине, що я не взяв до уваги — що московський диктатор може настільки тупо помилитися.

Єдиний пункт, де мій розрахунок не справдився, це оцінка настроїв московитського народу. Я був упевнений, що кілька десятків тисяч трупів їхніх вояків у війні, котра не стосується захисту батьківщини (і взагалі не має раціональних причин) гарантовано знизять підтримку фюрера порівняно з довоєнною.

Я ще раз переконався, наскільки хибно підходити до оцінки московитів із загальнолюдськими критеріями цивілізованого суспільства. "Особєнная стать", курва!

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Як бачите, все сталося з точністю до навпаки. Тож я ще раз переконався, наскільки хибно підходити до оцінки московитів із загальнолюдськими критеріями цивілізованого суспільства. "Особєнная стать", курва!

P.S. Сподіваюся, папа Франциск і західні інтелектуали ще роз’яснять мені про цілющий вплив великої російської культури й християнства на мораль народу.

P.P.S. Про всяк випадок нагадаю: всі останні місяці перед війною я підкреслював, що не вірю, що ВВХ зробить таку фатальну помилку, але готуватися до вторгнення потрібно абсолютно серйозно.

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Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

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