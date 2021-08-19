Останній український чемпіон світу з боксу дізнався свого наступного суперника

Про це повідомляє офіційний сайт Всесвітньої боксерської асоціації.



WBA призначила бій українському чемпіону світу в найлегшій вазі Артему Далакяну. Боксер битиметься з тимчасовим чемпіоном світу WBA Луїсом Консепсьйоном.



Командам боксерів дали 30 днів для проведення переговорів стосовно організації бою.

Артем Далакян після того, як Василь Ломаченко втратив титули WBA, WBC та WBO (Всесвітньої боксерської організації) в легкій вазі (до 61.2 кг), залишився єдиним представником України, який володіє чемпіонським титулом у професійному боксі.

У червні 2020 року стало відомо, що Артем Далакян не зміг домовитися про об'єднавчий поєдинок з володарем титулу WBC Хуліо Сезаром Мартінесом.

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