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Головна Спорт Останній український чемпіон світу з боксу дізнався свого наступного суперника

Останній український чемпіон світу з боксу дізнався свого наступного суперника

19 серпня, 2021 четвер
21:36
Спорт Артем Далакян

Чемпіон світу в найлегшій вазі Артем Далакян з України проведе наступний поєдинок проти Луїса Консепсьйона

Про це повідомляє офіційний сайт Всесвітньої боксерської асоціації.

WBA призначила бій українському чемпіону світу в найлегшій вазі Артему Далакяну. Боксер битиметься з тимчасовим чемпіоном світу WBA Луїсом Консепсьйоном.

Командам боксерів дали 30 днів для проведення переговорів стосовно організації бою.

Артем Далакян після того, як Василь Ломаченко втратив титули WBA, WBC та WBO (Всесвітньої боксерської організації) в легкій вазі (до 61.2 кг), залишився єдиним представником України, який володіє чемпіонським титулом у професійному боксі.

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Бокс
Василь Ломаченко
Артем Далакян
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