Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Сценарій заколоту остаточно не завершено, угода ще не виконана. Американська розвідка каже, що їй було відомо про плани Пригожина щодо організації заколоту, а воєнна контррозвідка ФСБ Росії каже, що не мала такої інформації - я в це не вірю. Розуміючи, що буде заколот, який призведе до зміни керівництва міноборони РФ з яким воює ФСБ, вони вирішили максимально послабити Путіна й міноборони РФ. Тобто у ФСБ все знали, але мовчали. Як тільки все почало рухатися, ФСБ відразу запропонувало Путіну підтримку й розпочало кримінальне провадження, - пояснив Кондратюк.

За словами генерал-лейтенанта, головним є те, що ФСБ відразу вчинило обшуки в офісі Пригожина.

"Вони чітко знали, де складовано 4 млрд доларів готівкою, яку вилучили, документи та наркотичні засоби. І це свідчить про те, що ФСБ контролювало цю ситуацію. Їхній план такий: зрозуміло, що Росія вже не така сильна й Путін вже не лідер. І Заходу треба теж готуватися до розпаду Росії й виробляти певні сценарії. Так, щоб цього не відбулося ФСБ намагається перехопити владу. Не тоді, коли почнеться громадянська війна в Росії, а на цьому етапі перехопити й поставити свого представника до влади. Цей сценарій ФСБ буде реалізовувати. І остаточну крапку в цьому заколоті ставити не треба, далі буде", - підкреслив Кондратюк.

Заколот Пригожина в Росії

Протягом кількох місяців між фінансистом ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та міністерством оборони РФ продовжувався конфлікт, проте ситуація різко загострилася увечері 23 червня.

Тоді російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву після того, як керівництво Росії не виконало вимогу видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Проте ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів: "За добу ми пройшли - не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи усю відповідальність за те, що буде пролито російську кров - з однієї зі сторін, ми розгортаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно із планом".

Згодом Пригожин і всі його бійці залишили штаб Південного військового округу Росії. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.