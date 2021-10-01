Острівна країна Барбадос оголосила про вихід з-під влади королеви Великої Британії
Острівна держава Барбадос у Карибському басейні оголосила про вихід з-під влади британської корони
Про це повідомляє CNW, передає Укрінформ.
Парламент Барбадосу проголосував за поправку до конституції, щоб країна стала республікою.
Прем'єр-міністр Міа Моттлі заявила, що поправка скасовує Барбадоський указ .
Барбадос зараз незалежна держава в складі Співдружності, очолюваної Великою Британією. Політична система - республіка. Єлизаваета ІІ перестане бути королевою Барбадосу.
Голова уряду підкреслила, що новий закон покладає край Барбадосу як британській колонії.
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