Острівна країна Барбадос оголосила про вихід з-під влади королеви Великої Британії

Про це повідомляє CNW, передає Укрінформ.

Парламент Барбадосу проголосував за поправку до конституції, щоб країна стала республікою.

Прем'єр-міністр Міа Моттлі заявила, що поправка скасовує Барбадоський указ .



Барбадос зараз незалежна держава в складі Співдружності, очолюваної Великою Британією. Політична система - республіка. Єлизаваета ІІ перестане бути королевою Барбадосу.

Голова уряду підкреслила, що новий закон покладає край Барбадосу як британській колонії.