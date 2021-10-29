Острівна країна Тонга заявила про перший випадок коронавірусу
Прем'єр-міністр Тонга Погіва Туїонетоа у п'ятницю, 29 жовтня, повідомив про перший випадок COVID-19 на території острівної держави
Про це передає AP.
Коронавірус підтвердили у пасажира літака з Нової Зеландії, що і стало першим випадком COVID-19 в історії острівної держави.
Він був вакцинований препаратом Pfizer.
Усі працівники міжнародного аеропорту Фуаамота, медперсонал, поліцейські, які чергували в момент прибуття літака, відправлені на самоізоляцію. Також були ізольовані пасажири літака, серед яких сезонні робітники та члени олімпійської збірної Тонги.
Тонга була однією з небагатьох країн світу, які уникли спалаху вірусу.
Довідка: Тонга – острівна держава. Вона розташована на північний схід від Нової Зеландії. На ній проживає близько 106 тис. жителів. Близько 31% жителів королівства було повністю вакциновано, а 48% отримали одну дозу.
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