Острівна країна Тонга заявила про перший випадок коронавірусу

Про це передає AP.

Коронавірус підтвердили у пасажира літака з Нової Зеландії, що і стало першим випадком COVID-19 в історії острівної держави.

Він був вакцинований препаратом Pfizer.

Усі працівники міжнародного аеропорту Фуаамота, медперсонал, поліцейські, які чергували в момент прибуття літака, відправлені на самоізоляцію. Також були ізольовані пасажири літака, серед яких сезонні робітники та члени олімпійської збірної Тонги.

Тонга була однією з небагатьох країн світу, які уникли спалаху вірусу.

Довідка: Тонга – острівна держава. Вона розташована на північний схід від Нової Зеландії. На ній проживає близько 106 тис. жителів. Близько 31% жителів королівства було повністю вакциновано, а 48% отримали одну дозу.

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