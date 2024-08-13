Кабмін затвердив вимоги до облаштування захищених просторів у закладах освіти: що відомо

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства освіти й науки України.

Йдеться про приміщення на підвальних, цокольних, перших поверхах, де можна тимчасово перебувати, щоб захиститися від небезпек і засобів ураження під час повітряної тривоги.

Зазначається, що вказаний порядок стосується тих шкіл, які розташовані в громадах із задовільним або помірним рівнем ризику і де учасники освітнього процесу не забезпечені сховищами та протирадіаційними укриттями.

В уряді наголосили, що використання таких просторів є тимчасовим, але вони можуть забезпечити дітям можливість очного навчання, поки для них не облаштують протирадіаційні укриття або споруди подвійного призначення.

Серед основних вимог до таких просторів вказано:

розташування простору в основній будівлі закладу освіти або близько до неї (рекомендовано до 100 м);

захисні простори не можна влаштовувати поряд із резервуарами з небезпечними хімічними, легкозаймистими, горючими та вибухонебезпечними речовинами;

через захисний простір не проходять водопровідні та каналізаційні магістралі, інші магістральні інженерні комунікації (за винятком внутрішньобудинкових інженерних мереж);

простори не можуть зазнавати негативного впливу ґрунтових, поверхневих, технологічних або стічних вод;

приміщення мають рівну підлогу, придатну для встановлення лав та інших місць для сидіння та лежання;

простори забезпечені електроживленням та штучним освітленням;

у приміщеннях не зберігаються легкозаймисті, хімічно-небезпечні речовини;

приміщення перебуває в задовільному санітарному та протипожежному стані (відповідно до протипожежних та санітарних правил);

забезпечені не менше ніж двома евакуаційними виходами, один з яких може бути аварійним (у разі місткості менше ніж 50 осіб та відстані від найвіддаленішої точки приміщення до виходу не більше 25 м — у ньому допускається наявність одного евакуаційного виходу);

пристосовані для вільного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (для закладів освіти, в яких вчаться такі діти).

Нагадаємо, 5 серпня президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що уряд готує кілька технічних рішень, які дадуть змогу повернути школярів за парти.