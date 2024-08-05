Уряд готує кілька технічних рішень, які дадуть змогу повернути школярів за парти, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський анонсував рішення уряду, які дадуть змогу запустити офлайн-навчання школярів в усіх регіонах, де це відносно безпечно
Про це він заявив у вечірньому зверненні 5 серпня.
"Сьогодні ми детально опрацювали з премʼєр-міністром Шмигалем порядок роботи на цей місяць, а саме рішення, які потрібні, та домовленості, яких очікуємо у відносинах з партнерами, передусім у Європі", - розповів Зеленський.
Він повідомив, що 3,9 млрд доларів допомоги від США вже надійшли на казначейський рахунок, і подякував партнерам за підтримку.
"Ми працюємо також з Євросоюзом, щоб уже в серпні отримати необхідні Україні близько 4 млрд євро допомоги", - зазначив президент.
Шмигаль доповів главі держави щодо регіональної роботи урядовців, про проблеми на місцях та шляхи їхнього вирішення.
"Зараз багато питань щодо підготовки нового навчального року. Наш пріоритет – по максимуму допомогти школам в усіх регіонах, де безпека це дозволяє, відкритись для дітей і працювати офлайн. Уряд зараз готує кілька технічних рішень, які допоможуть саме цьому", - наголосив Зеленський.
Він також підкреслив, що отримує регулярні звіти щодо ситуації в енергетиці та підготовки до опалювального сезону, посилення захисту енергетичної інфраструктури.
- Раніше очільник уряду Денис Шмигаль заявляв, що навчальний рік 2024/2025 у загальній середній школі розпочнеться з понеділка, 2 вересня, і триватиме до 30 червня 2025 року. Цьому передували дискусії щодо можливості розпочати навчання ще влітку з огляду на ситуацію в енергетиці.
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