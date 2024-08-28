Лише в одному районі Харківщини можна запровадити офлайн-навчання школярів, – Синєгубов

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Щодо офлайн-навчання у громадах, що не перебувають на території можливих бойових дій. Сьогодні Рада оборони Харківської області дала дозвіл органам місцевого самоврядування громад, що не перебувають на території можливих бойових дій, самостійно ухвалювати рішення про форму навчання школярів", - написав він.

Наразі організувати офлайн-навчання можна лише в Красноградському районі. Однак для цього треба:

Рішення педагогічної ради закладу освіти;

Згода батьків здобувачів освіти;

Наявність у школі об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту.

"Таким чином, у Красноградському районі, де не передбачено зони можливих бойових дій, можна ухвалювати рішення про очне навчання за умови дотримання зазначених вимог", - підкреслив Синєгубов.