Скандал із картою України без Криму: школам почали відправляти новий наклад підручників

Про це повідомив засновник видавництва Сергій Макаревич.

"Ми припустилися прикрої технічної помилки під час друку попереднього накладу. Помилку ми виправляємо шляхом якісних змін", – сказав Макаревич.

Він уточнив, що новий наклад надрукували власним коштом видавництва.

"Цей випадок для нас став нагадуванням, наскільки важливо бути точними у всіх деталях. Адже підручники – це не просто інструмент навчання. Це джерело знань для майбутнього покоління", – наголосив засновник видавництва.