Скандал із картою України без Криму: школам почали відправляти новий наклад підручників
Видавництво "Літера ЛТД" виправило помилку з картою України без Криму в підручниках з української мови для 7 класу. Новий наклад уже розсилають по школах
Про це повідомив засновник видавництва Сергій Макаревич.
"Ми припустилися прикрої технічної помилки під час друку попереднього накладу. Помилку ми виправляємо шляхом якісних змін", – сказав Макаревич.
Він уточнив, що новий наклад надрукували власним коштом видавництва.
"Цей випадок для нас став нагадуванням, наскільки важливо бути точними у всіх деталях. Адже підручники – це не просто інструмент навчання. Це джерело знань для майбутнього покоління", – наголосив засновник видавництва.
- У вересні у підручнику для 7 класу виявили карту України без Криму.
- У зв'язку з цим Міністерство освіти й науки України заявило, що почало змінювати процедуру підручникотворення, аби поліпшити їхню якість та виявляти недоліки перед друком.
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