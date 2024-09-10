Скандал із картою України без Криму: МОН змінює процедуру добору підручників
Міністерство освіти й науки України почало змінювати процедуру підручникотворення, аби поліпшити їхню якість та виявляти недоліки перед друком
Про це 10 вересня повідомила пресслужба МОН.
Там нагадали, що днями у підручнику для 7 класу виявили карту України без Криму.
"Ця сторінка не проходила експертизу, а з’явилася на етапі друку. Адже на експертизу подають електронну версію (копію, аналог) рукопису оригіналу або оригінал макета підручника, яка може не містити сторінок оформлення", - зазначили у відомстві.
Видавництво "Літера ЛТД" власним коштом передрукує підручники, а наклад із помилкою відкличуть з усіх шкіл.
У МОН запевнили, що працюють над перезавантаженням системи підручникотворення.
"З 2 вересня 2024 року експертизу забезпечуватиме Український інститут розвитку освіти (УІРО). Новий механізм забезпечення якості навчальної літератури передбачатиме експертизу матеріалів перед апробацією, власне їхню апробацію в невеликій кількості закладів освіти з подальшим зворотним звʼязком і вдосконаленням, а також фінальну експертизу перед конкурсним (учительським) відбором підручників закладами освіти. Експертизу здійснюватимуть нові експертні комісії УІРО. Нині триває добір експертів", - поінформували у відомстві.
Там додали, що підручники, надруковані за оновленою процедурою, зʼявляться в школах у наступному навчальному році.
- У червні 2023 року тимчасовий повірений України в Угорщині здійснив офіційний демарш перед угорською стороною через відео з картою України, на якій Крим не позначено як українську територію. Уряд країни видалив відео, проте жодних коментарів не надав.
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