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Головна освіта В Україні запустили курс кримськотатарської мови й літератури для школярів

В Україні запустили курс кримськотатарської мови й літератури для школярів

Дар'я Куркіна
8 серпня, 2024 четвер
22:55
освіта кримські татари

МОН та освітня платформа "Всеукраїнська школа онлайн" презентували курс із кримськотатарської мови та літератури для учнів 5-6 класів

Зміст

Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Зазначено, що в межах курсу для школярів представлені 140 уроків, а особлива увага приділятиметься вивченню літературних творів, народної мудрості та природи Криму.

"Курс розроблено з урахуванням традицій, звичаїв та історії кримськотатарського народу. Кожен урок містить відеоматеріал із субтитрами кримськотатарською мовою, тестові завдання та конспект", - розповіли у відомстві.

Учителями курсу є викладачка кримськотатарської мови та літератури Гульназ Аджигельдієва та співробітниця дипломатичного представництва Ельвіна Халілова.

Уроки доступні на платформі "Всеукраїнська Школа Онлайн".

  • 27 червня стало відомо, що у Google перекладачі з'являться 110 нових мов, серед них буде кримськотатарська: це найбільше оновлення в історії сервісу.
Теги:
Суспільство
Наука
Україна
Крим
Технології
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