В Україні запустили курс кримськотатарської мови й літератури для школярів

Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Зазначено, що в межах курсу для школярів представлені 140 уроків, а особлива увага приділятиметься вивченню літературних творів, народної мудрості та природи Криму.

"Курс розроблено з урахуванням традицій, звичаїв та історії кримськотатарського народу. Кожен урок містить відеоматеріал із субтитрами кримськотатарською мовою, тестові завдання та конспект", - розповіли у відомстві.

Учителями курсу є викладачка кримськотатарської мови та літератури Гульназ Аджигельдієва та співробітниця дипломатичного представництва Ельвіна Халілова.

Уроки доступні на платформі "Всеукраїнська Школа Онлайн".