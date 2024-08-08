В Україні запустили курс кримськотатарської мови й літератури для школярів
МОН та освітня платформа "Всеукраїнська школа онлайн" презентували курс із кримськотатарської мови та літератури для учнів 5-6 класів
Про це інформує Міністерство освіти і науки України.
Зазначено, що в межах курсу для школярів представлені 140 уроків, а особлива увага приділятиметься вивченню літературних творів, народної мудрості та природи Криму.
"Курс розроблено з урахуванням традицій, звичаїв та історії кримськотатарського народу. Кожен урок містить відеоматеріал із субтитрами кримськотатарською мовою, тестові завдання та конспект", - розповіли у відомстві.
Учителями курсу є викладачка кримськотатарської мови та літератури Гульназ Аджигельдієва та співробітниця дипломатичного представництва Ельвіна Халілова.
Уроки доступні на платформі "Всеукраїнська Школа Онлайн".
- 27 червня стало відомо, що у Google перекладачі з'являться 110 нових мов, серед них буде кримськотатарська: це найбільше оновлення в історії сервісу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.78 Купівля 40.78Продаж 41.27
- EUR Купівля 44.5Продаж 45.2
- Актуальне
- Важливе