Освітній омбудсмен оприлюднив результати опитування про форму навчання, яку батьки підтримують в умовах війни
За результатами опитування 61,6% батьків вважають, що школярі мають вчитися у новому навчальному році дистанційно
Про це освітній омбудсмен Сергій Горбачов повідомив у facebook.
За даними опитування, 61,6% батьків (15 533 респонденти з 25230) вважають, що не варто розпочинати очне навчання в закладі освіти, навіть якщо безпекова ситуація дозволяє це робити та є відповідно облаштовані укриття.
13,3% батьків (3358 з 25230) не знають, чи варто розпочинати очний освітній процес за таких умов.
Загалом майже три чверті опитаних не готові, щоб з 1 вересня їхні діти навчалися очно.
І лише 25,1% (6 339 респондентів) батьків переконані, що якщо заклад освіти знаходиться на безпечній території й у ньому наявне відповідно облаштоване укриття - навчання необхідно організовувати очно - в закладі освіти.
Горбачов зазначив, що більшість батьків - 62,5% обрали для своєї дитини дистанційну форму здобуття освіти у новому навчальному році. Лише 13,8% від усіх батьків обрали очне навчання в закладі освіти.
Водночас ще 18,4% батьків повідомили, що поки що не обрали форму навчання, бо до 1 вересня безпекова ситуація може змінитися, а 1,8% батьків не обрали, оскільки комісія ще не надала висновку щодо стану укриття в закладі освіти. 1% респондентів не обрав форму навчання для дитини, тому що батьки вирішують, залишатися в Україні чи їхати за кордон. Не обрали з інших причин - 1,5 %. 0,5% батьків обрали індивідуальну форму навчання, 0,4% - сімейну, екстернат - 0,1%.
30% батьків відповіли, що обрали для дитини дистанційну форму навчання, тому що не вважають підвал у закладі освіти належним укриттям, яке зможе зберегти дитині життя та здоров’я, ще 11% опитаних - тому що в закладі відсутнє будь-яке укриття. 18% опитаних зазначили, що обрали дистанційне навчання, тому що заклад освіти, в якому навчається дитина, знаходиться у зоні бойових дій чи поряд із нею. А 1,5% обрали таку форму у зв’язку з тим, що заклад знаходиться на тимчасово окупованій території.
- 24 червня стало відомо, що навчальний рік в Україні планується почати 1 вересня переважно в очній формі.
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