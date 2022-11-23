Освітній процес у Києві 24 листопада продовжиться у змішаному форматі, - Кличко
Мер столиці заявив, що освітній процес в місті 24 листопада продовжуватиметься. Школи працюватимуть у змішаному форматі, а садочки в очному
Про це інформує міський голова Віталій Кличко у телеграмі.
"Столичні навчальні заклади 24 листопада продовжать освітній процес. Школи працюватимуть у змішаному форматі: школярі зможуть продовжити навчання як офлайн, так і онлайн", - пише мер.
Дитячі садочки працюватимуть в очному режимі, тому батьки самостійно прийматимуть рішення щодо відвідин.
Кличко нагадав про алгоритм дій на випадок повітряної тривоги до початку навчання: "Керівництво закладів оперативно інформуватиме батьків у разі зміни режиму роботи".
Також мер просить не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в столиці та не нехтувати правилами безпеки.
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