Про це в ефірі Еспресо заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

"Ворог за ніч чотири рази спромігся атакувати позиції наших військ. За вчора у росіян було 37 штурмових дій. Всі бойові дії відбувались по лінії Авдіївка-Мар'їнка. Стратегічне завдання зараз у росіян - оточити Авдіївку, щоб мати можливість штурмувати Вугледар. Поки всі спроби марні. Ворог за вчорашній день втратив майже 3 роти особового складу вбитими та пораненими, 46 одиниць техніки, серед них - 15 танків та 9 БМП", - зазначив він.