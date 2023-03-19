Оточення Авдіївки є стратегічним завданням ворога, - речник оборони Таврійського напрямку Дмитрашківський
Російські війська прагнуть оточити Авдіївку на Донеччині, щоб мати можливість штурмувати Вугледар. Поки спроби окупантів невдалі
Про це в ефірі Еспресо заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.
"Ворог за ніч чотири рази спромігся атакувати позиції наших військ. За вчора у росіян було 37 штурмових дій. Всі бойові дії відбувались по лінії Авдіївка-Мар'їнка. Стратегічне завдання зараз у росіян - оточити Авдіївку, щоб мати можливість штурмувати Вугледар. Поки всі спроби марні. Ворог за вчорашній день втратив майже 3 роти особового складу вбитими та пораненими, 46 одиниць техніки, серед них - 15 танків та 9 БМП", - зазначив він.
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