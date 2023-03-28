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Оточення Авдіївки малоймовірне, ЗСУ надійно тримають оборону, - Згурець

28 березня, 2023 вiвторок
09:41
війна з Росією ЗСУ

Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що підсилення російського угрупування під Авдіївкою суттєво не змінить ситуацію

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Коли ми говоримо про Авдіївку, то ситуація там залишається складною. Проте, як і біля Бахмута, логістичне забезпечення Сил оборони України триває. Росіяни продовжують атакувати місто з півдня та півночі, але без успіху. Противник зазнає колосальних втрат біля Авдіївки", - розповів Згурець.

Аналітик наголосив, що українська армія надійно тримає оборону міста Авдіївки.

"Авдіївка для ворога має таке важливе значення, як і Бахмут. Вони намагаються захопити місто, щоб вийти на кордони Луганської та Донецької областей. У Інституті вивчення війни написали про те, що росіяни перекинули до Авдіївки найбільш боєздатні частини ПВК Вагнера. Проте таке підсилення російського угруповання суттєво змінить ситуацію біля Авдіївки. Оборона Авдіївки нашими захисниками виглядає дуже надійною", - додав він.

Україна
Росія
Сергій Згурець
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Авдіївка
Бахмут
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