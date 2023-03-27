Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Тривають бої за Бахмут, Авдіївку й Мар’їнку. Сили оборони відбили 41 ворожу атаку на чотирьох найгарячіших напрямках, - Генштаб

Тривають бої за Бахмут, Авдіївку й Мар’їнку. Сили оборони відбили 41 ворожу атаку на чотирьох найгарячіших напрямках, - Генштаб

27 березня, 2023 понедiлок
18:46
війна з Росією Бахмут, ЗСУ

Протягом доби ЗСУ відбили 41 ворожу атаку на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, найзапекліші бої наразі - за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 27 березня.

Сили оборони вразили ЗРК противника та приземлили російський "Орлан-10", за добу по ворогу завдали 9 авіаударів

Авіація ЗСУ за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один - по зенітно-ракетному комплексу.

Також, українські військові збили ворожий БпЛА типу "Орлан-10".

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління та район зосередження живої сили противника.

Ворог протягом доби завдав 7 авіа- та 10 ракетних ударів по території України

Також, росіяни здійснили 15 обстрілів з РСЗВ.

Ситуація на напрямках така:

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Блешня Чернігівської області; Товстодубове, Голинівське, Стукалівка, Волфине і Майське на Сумщині, а також Тимофіївка, Красне, Устинівка і Чорне на Харківщині.
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Синьківка та Білогорівка. Здійснив артилерійські обстріли поблизу Кам’янки, Колодязного, Красного Першого, Дворічної, Западного, Куп’янська Харківської області; Стельмахівки, Невського, Білогорівки Луганської області, а також Тернів, Спірного та Виїмки Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районі Іванівського Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Григорівка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба та Майорськ.
  • На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, Невельського та Мар’їнки Донецької області, успіху не мав. Застосував аерозольні «сльозогінні» гранати нелетальної дії в районах населених пунктів Новокалинове, Ласточкине, Первомайське та Мар’їнка. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. Серед них - Красногорівка, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині. 
  • На Шахтарському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка Донецької області. 
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести обороні дії. Обстріляв Вільне Поле, Новосілку, Новопіль Донецької області; Полтавку, Малинівку, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Новоданилівку Запорізької області; Антонівку та місто Херсон. Крім того, завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Берислава.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади майор Родіон Кудряшов зазначив, що ворог не залишає намірів захопити Бахмут, проте місто та логістичні шляхи перебувають під контролем ЗСУ.

ЗСУ
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
Бахмут
ракетний удар
втрати окупантів
Читайте також:
26 березня, 2023 неділя
Після скасування концерту в Краснодарі Ані Лорак висловилася щодо "конфлікту між Україною і Росією"
дрон Shahed-136
26 березня, 2023 неділя
Британська розвідка з'ясувала, звідки РФ атакує Україну іранськими дронами
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
25 березня, 2023 субота
WBA винесла остаточний вердикт стосовно бою Усика та Ф'юрі
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.93
    Купівля 37.93
    Продаж 38.71
  • EUR
    Купівля 40.39
    Продаж 41.31
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
27 березня
19:02
"Одного дня ми піднімемо келихи за перемогу України": Кулеба програв пляшку вина голові МЗС Британії
18:55
Казахстан
У Казахстані посилюють контроль над експортом товарів у Росію
18:42
Стрічка "Ля Палісіада" українського режисера стала найкращим фільмом кінофестивалю Kino Pavasaris
18:40
Ексклюзив
Жінка
Розголос справи про зґвалтування дівчинки на Закарпатті - ознака здорового суспільства, - журналістка Злобіна
18:25
TikTok
Збройні сили Швеції заборонили співробітникам користуватися TikTok з робочих телефонів
18:16
танк Leopard 2A6
Німецькі танки Leopard 2 прибули до України, - Der Spiegel
18:06
OPINION
Галина Пагутяк
Освіта колись і тепер
18:05
Зузана Чапутова
Підтримка України в суспільстві зменшується, а ресурси для військової допомоги не є невичерпними, – президентка Словаччини Чапутова
18:05
Єврокомісар Бретон
Єврокомісар Бретон закликав ЄС віддати Україні боєприпаси зі своїх складів
17:49
У Офісі президента відреагували на експлуатацію військової теми в маркетингу
17:46
Українська культура в Японії та підтримка митців: Ткаченко зустрівся з японським послом
17:38
Ексклюзив
ядерна зброя рф ракета
Не маю жодних сумнівів, що ядерна зброя буде на території Білорусі, - опозиціонер Латушко
17:34
Ексклюзив
Путін
Демонтаж режиму ядерного нерозповсюдження Путіну не вибачать, - експостпред України в ООН Єльченко
17:10
Оновлено
Зеленський з гендиректором МАГАТЕ Гроссі
Зеленський прибув на Запоріжжя: відвідав позиції Сил оборони і зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Гроссі
17:05
У Києві створили величезний мурал на підтримку українських захисників Азовсталі
17:02
До 15 років ув'язнення засудили агента ФСБ, який коригував удари РФ по Дніпропетровщині
16:53
Оновлено
обстріл
Росіяни обстріляли Слов'янськ на Донеччині: є загиблі й поранені
16:46
Херсонська область
Окупанти завдали авіаційного удару по Бериславу на Херсонщині
16:45
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
Польща збільшить виробництво боєприпасів завдяки співпраці з Єврокомісією, - Блащак
16:43
Продовжуємо нашу боротьбу з ворогом! Збираємо на пікап
16:31
Ексклюзив
Іскандер М
Білорусь може стати законною ціллю для запобігання ядерній загрозі, - експерт Defense Express Рябих
16:29
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:23
Молдова
ЄС планує запровадити санкції проти молдовських олігархів, які співпрацюють з РФ
16:06
сноуборд, Олімпіада-2022
"Не час розглядати повернення російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду в будь-якому статусі": Україна, Польща та країни Балтії звернулися до МОК
16:05
Віктор Муженко
Україна мала б удвічі більше систем ППО, якби не зрив держзамовлення 2020-2021 років, - Муженко
16:03
опалення
У шістьох областях завершують опалювальний сезон
16:01
OPINION
Костянтин Москалець
Хто бачив пуделя Жульку
15:57
Ексклюзив
Маріуполь
У Маріуполі відбувається перерозподіл сфер впливу між колаборантами, - депутат міськради Забавін
15:52
Шмигаль обговорив відновлення України з амбасадоркою США Брінк
15:51
"Антигазовий" протест у Відні
У Відні "антигазовий" протест: екоактивістів розганяла поліція
15:50
побиття
У Литві чоловік напав на українця за те, що той не воює проти Росії
15:39
Ексклюзив
Москва. Кремль
Росія може стати неконтрольованим розповсюджувачем ядерної зброї у світі, - військовий експерт Коваленко
15:37
сталін
У Росії одне з міст хочуть перейменувати на Сталінград
15:29
Ексклюзив
Бахмут
Нищимо вороже ДРГ на вулицях Бахмута, - боєць ЗСУ Волощенко (Стоун)
15:17
Ексклюзив
Під Авдіївкою ворог взяв оперативну паузу, тиша насторожує, - боєць "Легіону Свободи" Морозов
15:07
Німеччина Україна
Німеччина запускає Платформу з відновлення України
15:06
Ferrexpo сплатила 6,3 млрд грн податків у 2022 році
14:58
В Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії, – ПРООН
14:57
Twitter
Частини вихідного коду Twitter опублікували на Github
14:50
На інспекцію РФ у водах Туреччини очікують 94 судна для експорту української агропродукції, - Мінінфраструктури
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV