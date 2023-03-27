Тривають бої за Бахмут, Авдіївку й Мар’їнку. Сили оборони відбили 41 ворожу атаку на чотирьох найгарячіших напрямках, - Генштаб
Протягом доби ЗСУ відбили 41 ворожу атаку на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, найзапекліші бої наразі - за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 27 березня.
Сили оборони вразили ЗРК противника та приземлили російський "Орлан-10", за добу по ворогу завдали 9 авіаударів
Авіація ЗСУ за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один - по зенітно-ракетному комплексу.
Також, українські військові збили ворожий БпЛА типу "Орлан-10".
Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління та район зосередження живої сили противника.
Ворог протягом доби завдав 7 авіа- та 10 ракетних ударів по території України
Також, росіяни здійснили 15 обстрілів з РСЗВ.
Ситуація на напрямках така:
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Блешня Чернігівської області; Товстодубове, Голинівське, Стукалівка, Волфине і Майське на Сумщині, а також Тимофіївка, Красне, Устинівка і Чорне на Харківщині.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Синьківка та Білогорівка. Здійснив артилерійські обстріли поблизу Кам’янки, Колодязного, Красного Першого, Дворічної, Западного, Куп’янська Харківської області; Стельмахівки, Невського, Білогорівки Луганської області, а також Тернів, Спірного та Виїмки Донецької області.
- На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районі Іванівського Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Григорівка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба та Майорськ.
- На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, Невельського та Мар’їнки Донецької області, успіху не мав. Застосував аерозольні «сльозогінні» гранати нелетальної дії в районах населених пунктів Новокалинове, Ласточкине, Первомайське та Мар’їнка. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. Серед них - Красногорівка, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.
- На Шахтарському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести обороні дії. Обстріляв Вільне Поле, Новосілку, Новопіль Донецької області; Полтавку, Малинівку, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Новоданилівку Запорізької області; Антонівку та місто Херсон. Крім того, завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Берислава.
Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади майор Родіон Кудряшов зазначив, що ворог не залишає намірів захопити Бахмут, проте місто та логістичні шляхи перебувають під контролем ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.93
Купівля 37.93Продаж 38.71
-
EUR
Купівля 40.39Продаж 41.31
- Актуальне
- Важливе