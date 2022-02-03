За хабар у $8 тис: двоє колишніх суддів отримали 7 і 7,5 років ув'язнення
Вищий антикорупційний суд засудив двох колишніх суддів Голосіївського районного суду Києва до 7 років покарання у в`язниці
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Відомо, що суддів визнали винними в отриманні $8 тис. хабара за позитивне вирішення цивільної справи. Одному з них присудили покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді протягом трьох років з конфіскацією всього майна.
Іншому судді, який на час вчинення злочину був адвокатом, призначено покарання у вигляді 7 років за ґратами з позбавленням права займатись адвокатською діяльністю протягом трьох років із конфіскацією всього належного майна.
Обох взяли під варту в залі суду. Протягом 30 днів вони можуть оскаржити вирок ВАКС.
За даними Центру протидії корупції йдеться про колишніх суддів Голосіївського суду Києва Андрія Новака і Олександра Білика.
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