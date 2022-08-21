Отримав другий шанс: Вілл Сміт повертається у кіно після скандалу на "Оскарі"

Про це повідомило видання Daily Mail.

Як йдеться у повідомленні, американський актор Вілл Сміт повертається у кіно після скандалу на "Оскарі-2022". Зокрема, актор планує з'явиться на екранах у власній біографічній картині, за знімання якої готові взятися у Netflix. Стримінговий сервіс погодився знімати біографічну стрічку про життя Сміта, яка була запланована ще до "скасування" голлівудської зірки.

"Вілл Сміт знову веде переговори з Netflix щодо загального байопіка лише через кілька тижнів після того, як перепросив за ляпаса Кріса Рока на церемонії вручення Оскара", - пише DM.

Як пише видання, Сміт вибачився за те, що вдарив колегу Кріса Рока.

"Я зв’язався з Крісом (Кріс Рок - американський комік, якому Вілл Сміт дав ляпаса під час церемонії "Оскар", - ред.), і мені надійшло повідомлення про те, що він не готовий говорити, коли він буде готовий - зв’яжеться. Тож я скажу тобі, Кріс, я прошу у тебе вибачення. Моя поведінка була неприйнятною, і я тут, коли ти будеш готовий поговорити", - сказав Сміт.

Також представники Вілла Сміта сподіваються на співпрацю з від Apple TV+.

"Після того ляпасу Вілла залишили без уваги Netflix та Apple TV+. Він попросив вибачення і на певний період пішов з центру уваги. Відтоді минуло достатньо часу, аби все вляглося і всі заспокоїлися. Ляпас та його наслідки, звичайно, стали поворотними моментами в житті Вілла і, можливо, тепер стануть частиною сюжетної лінії його байопіку", - пише видання DM.

Нагадаємо, під час вручення Оскара-2022 у прямому ефірі знаменитий голлівудський актор Вілл Сміт вдарив свого колегу Кріса Рока. Це було відповіддю на недоречний жарт про дружину актора, актрису Джаду Пінкетт Сміт.

Вілл Сміт не буде допущений до церемонії вручення премії "Оскар" протягом наступних 10 років через те, що він вдарив коміка Кріса Рока на сцені під час цьогорічного відзначення переможців.

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