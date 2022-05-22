ОТУ "Схід" 21 травня вбили 28 окупантів, знищили 1 БМП і артилерійську систему

Про це повідомили у звіті ОТУ "Схід".

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - наголошують в ЗСУ.

Сьогодні, 21 травня, наші воїни знищили 28 окупантів, 1 БМП, артилерійську систему, 1 міномет та автівку.

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