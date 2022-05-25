Про це повідомили у звіті ОТУ "Схід".

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". 24 травня, російські фашистські війська здійснили 3 атаки. Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки", - наголошують в ЗСУ.

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Сьогодні, 24 травня, наші воїни знищили до 180 окупантів, 5 БМП, 3 артилерійські системи, 3 БТР, 2 танки, 3 міномети та 3 безпілотники.

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