English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією ОТУ "Схід" 25 травня вбили 62 окупантів, знищили безпілотник, БТР і 6 артилерійських систем

ОТУ "Схід" 25 травня вбили 62 окупантів, знищили безпілотник, БТР і 6 артилерійських систем

25 травня, 2022 середа
21:08
війна з Росією знищили російський БТР

За день 25 травня українські військові знищили на Сході нашої країни 62 російських окупантів

Про це повідомили у звіті ОТУ "Схід".

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - розпочали звіт ЗСУ.

Сьогодні, 25 травня, українські воїни знищили 62 окупантів, БТР, 6 артилерійських систем, 4 міномети, 4 автівки та безпілотник. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
РФ
Схід
російська агресія
війна
Військові новини
втрати Росії
Читайте також:
Родриго Дутерте
24 травня, 2022 вiвторок
"Я вбиваю злочинців, а не дітей і стареньких": Путіна назвав дітовбивцею президент Філіппін Дутерте, відомий позасудовими розправами
окупанти рф
24 травня, 2022 вiвторок
Наступ з Білорусі може відновитись будь-якої миті, - боєць ЗСУ Кабакаєв
25 травня, 2022 середа
Дружина командира полку "Азов" розповіла, в яких умовах утримуються полонені захисники Азовсталі
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.22
    Купівля 34.22
    Продаж 35.79
  • EUR
    Купівля 36.08
    Продаж 38.06
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
25 травня
21:41
Війна з Росією
Росія зруйнувала понад 200 підприємств, 12 аеропортів та більше тисячі навчальних закладів, - Шмигаль
21:30
обстріляли лікарню в Лимані
Росія продовжує знищувати українців: 25 травня на Донеччині вбито 4 мирних жителів
21:22
нафтопровід
Київ та Будапешт домовляються про транспортування "трубою Медведчука" дизелю в Україну
21:08
Юрій Іванющенко
Уряд Швейцарії просить суд заарештувати активи соратника Януковича
20:58
авіаудар
На Хмельниччині пролунали вибухи
20:54
Луганщина
РФ окупувала 95% території Луганської області, - Гайдай
20:53
Артіс Пабрікс
Якщо Україна програє війну, то наступна буде у нас, - Міноборони Латвії
20:49
Бої на Сході
У Міноборони розповіли, чи готують контрнаступ на Сході
20:49
Ексклюзив
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
Китай підштовхнув Путіна розпочати війну проти України, - Піонтковський
20:48
зерно порт
У ЄС не виключають "військову допомогу" для безпечного вивезення зерна з України морським шляхом
20:36
Умань, поле
В Умані пролунали вибухи
20:29
Зеленський
Зеленський підтримав петицію про візовий режим з РФ
20:28
Байрактар
Росія програє у війні дронів, - The Economist
20:16
білоруські військові
Білорусь проведе військові навчання 26 травня поблизу кордону з Волинською областю
20:04
Опитування
Попри війну, українці оптимісти – у краще майбутнє вірить 2/3 населення, - опитування
19:59
Дмитро Кулеба та Стево Пендаровським
"На шляху до ЄС наші країни є союзниками, а не конкурентами": Кулеба зустрівся з президентом Північної Македонії
19:56
Рада ЄС
Рада ЄС ухвалила нові правила, які дозволяють Євроюсту зберігати докази воєнних злочинів в Україні
19:42
Anonymous
Anonymous опублікували список електронних адрес та паролів прокремлівських хакерів
19:36
Зеленодольська громада, Криворізький район
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено дитсадок, церкву й житлові будинки
19:36
Ексклюзив
Чехія вертоліт МІ 24
Передані Чехією ударні гелікоптери Мі-24Д значно підсилять ВПС України, - військовий авіатор Хазан
19:30
Інфографіка
вступна кампанія
Тестування у 21 області й Києві, а також у 23 країнах світу: в МОН роз'яснили особливості вступної кампанії – 2022
19:20
Принц Чарльз та герцогиня Кронуольська Камілла
Принц Чарльз приїхав до українських біженців у центрі допомоги поблизу Бухареста
19:16
Ексклюзив
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Як російські окупанти звільняють окуповані міста від нашої історії і мови
19:14
Запоріжжя
РФ проводить підготовку до наступу на Новопавлівському та Запорізькому напрямках, - Генштаб
19:08
Ексклюзив
Меркель, Путін, Макрон
Місія французьких президентів - юридично оформлювати окуповані Росією території, - Піонтковський
18:59
Андрій Ярмоленко (в центрі)
Не міг дочекатися завершення сезону, щоб приїхати до збірної, - Ярмоленко
18:57
нафтовий танкер
Французький Total "на тлі зневаги до Росії" замовив вантаж нафти в ОАЕ на танкері Moscow Spirit
18:51
британія україна
Британія не послаблюватиме санкцій проти РФ в обмін на коридор для експорту зерна з України, - Reuters
18:51
скраплений газ корабель
Німеччина закуповуватиме скраплений газ у США
18:40
Ексклюзив
Роман Костенко
Для прориву на Півдні України ворог концентрується та підтягує важку техніку, - полковник Костенко
18:31
жертви обстрілу
В Україні з 24 лютого внаслідок воєнних дій загинули близько 4 тис. мирних мешканців - ООН
18:29
Стефано Піолі
В Італії троє хлопців принесли у поліцію чемпіонську медаль тренера "Мілана" Піолі, яку той втратив на стадіоні
18:21
Щоденна робота нашої команди: Порошенко показав нові пікапи, шоломи, броніки і "старлінки", які їдуть на фронт
18:16
Арсеній Яценюк
Уже тричі був на допиті у цій справі, про новий виклик дізнався зі ЗМІ, - Яценюк
18:15
Гаражі, які охопила пожежа після ворожого обстрілу, Харківщина
Унаслідок російського обстрілу Балаклії загинуло двоє людей, серед поранених - дитина
17:56
Бій Денис Берінчик - Хосе Санчес
Боксеру Берінчику збираються організувати бій за претендентський або чемпіонський пояс
17:47
кадирівці
Замість так званих поліцейських "ДНР" у Маріуполь зайшли кадирівці
17:47
Ексклюзив
окупанти Маріуполь
Росіяни атакують поступово, але від ідеї захопити хоча б половину України не відмовилися, - журналіст Лиховій
17:42
Затриманий у держзраді
Передавав ФСБ дані про об’єкти ЗСУ й створив схему наступу на місто: мешканця Хмельницького підозрюють у держзраді
17:29
Анжеліка Терлюга
Україна прийме чемпіонат Європи з карате
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV