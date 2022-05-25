ОТУ "Схід" 25 травня вбили 62 окупантів, знищили безпілотник, БТР і 6 артилерійських систем

Про це повідомили у звіті ОТУ "Схід".

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - розпочали звіт ЗСУ.

Сьогодні, 25 травня, українські воїни знищили 62 окупантів, БТР, 6 артилерійських систем, 4 міномети, 4 автівки та безпілотник.

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