ОТУ "Схід" 25 травня вбили 62 окупантів, знищили безпілотник, БТР і 6 артилерійських систем
За день 25 травня українські військові знищили на Сході нашої країни 62 російських окупантів
Про це повідомили у звіті ОТУ "Схід".
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - розпочали звіт ЗСУ.
Сьогодні, 25 травня, українські воїни знищили 62 окупантів, БТР, 6 артилерійських систем, 4 міномети, 4 автівки та безпілотник.
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