ОТУ "Схід" 7 червня знищили спостережний пост та 2 склади з боєприпасами окупантів
За добу 7 червня українські захисники на Сході вбили 56 російських окупантів
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". 7 червня наші воїни знищили спостережний пост та два склади з боєприпасами російських фашистських сил", - йдеться у повідомленні.
Російські війська втратили 56 окупантів, 1 міномет, 12 автівок, 1 паливозаправник і 1 спеціальну техніку.
- 8 червня президент Володимир Зеленський заявив, що через чисельні втрати Росія перекидає в Україну нові сили, зокрема на Херсонський і Донецький напрямки.
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