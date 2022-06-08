Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму відеозверненні.

"Фронтова ситуація в Україні за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Триває абсолютно героїчна оборона Донбасу. Найгарячіші точки – ті самі. Передусім Сєверодонецьк, Лисичанськ, Попасна. Відчувається, абсолютно відчувається, що окупанти не вірили, що опір наших військових буде таким міцним, і тепер намагаються залучити додаткові ресурси на Донбаському напрямку. Як і на Херсонському – перекидають туди нові підрозділи, щоб стримувати наші дії", - сказав президент.

За словами Зеленського, настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого.

"Але який у тому сенс для них? Все одно більшість окупаційного контингенту вже чудово зрозуміла, що в них немає перспектив в Україні. Ми фіксуємо цей настрій у відповідних перехопленнях розмов. Саме такий настрій домінує в російській армії. За час із 24 лютого Росія сплачує за абсолютно безглузду війну проти України майже по 300 життів своїх солдатів щоденно. І все одно настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого", - йдеться у зверненні президента України.

Упродовж доби 6 червня українські військові знищили 110 російських окупантів, 4 танки, 16 бронемашин, 4 артилерійські системи, літак, гелікоптер, 2 безпілотника і 10 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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