РФ перекидає в Україну нові підрозділи. Настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що через чисельні втрати Росія перекидає в Україну нові сили, зокрема на Херсонський і Донецький напрямки
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму відеозверненні.
"Фронтова ситуація в Україні за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Триває абсолютно героїчна оборона Донбасу. Найгарячіші точки – ті самі. Передусім Сєверодонецьк, Лисичанськ, Попасна. Відчувається, абсолютно відчувається, що окупанти не вірили, що опір наших військових буде таким міцним, і тепер намагаються залучити додаткові ресурси на Донбаському напрямку. Як і на Херсонському – перекидають туди нові підрозділи, щоб стримувати наші дії", - сказав президент.
За словами Зеленського, настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого.
"Але який у тому сенс для них? Все одно більшість окупаційного контингенту вже чудово зрозуміла, що в них немає перспектив в Україні. Ми фіксуємо цей настрій у відповідних перехопленнях розмов. Саме такий настрій домінує в російській армії. За час із 24 лютого Росія сплачує за абсолютно безглузду війну проти України майже по 300 життів своїх солдатів щоденно. І все одно настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого", - йдеться у зверненні президента України.
- Упродовж доби 6 червня українські військові знищили 110 російських окупантів, 4 танки, 16 бронемашин, 4 артилерійські системи, літак, гелікоптер, 2 безпілотника і 10 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
33.86
Купівля 33.86Продаж 34.88
-
EUR
Купівля 35.78Продаж 37.17
- Актуальне
- Важливе