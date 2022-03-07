ОВА та Нацполіції дозволили контролювати ціни на продукти, ліки та паливо

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє обласним військовим адміністраціям спільно з Нацполіцією та Держлікслужбою здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти, ліки та паливо. Не варто деяким підприємцям намагатись заробити на війні", - сказав Шмигаль.

За його словами, це рішення дозволить стабілізувати ціни на товари першої необхідності.

Нагадаємо, Кабмін знизив ціну на газ для 12 українських ТЕС.