ОВА та Нацполіції дозволили контролювати ціни на продукти, ліки та паливо
Кабінет міністрів дозволив обласним військовим адміністраціям спільно з Нацполіцією та Держлікслужбою здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти, ліки та паливо
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє обласним військовим адміністраціям спільно з Нацполіцією та Держлікслужбою здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти, ліки та паливо. Не варто деяким підприємцям намагатись заробити на війні", - сказав Шмигаль.
За його словами, це рішення дозволить стабілізувати ціни на товари першої необхідності.
- Нагадаємо, Кабмін знизив ціну на газ для 12 українських ТЕС.
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