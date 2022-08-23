Ознакою військової деокупації Криму стане звільнення Херсонщини, - Чубаров

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Питання звільнення тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей стане важливою частиною військової деокупації Криму. Звільнення Херсону невідворотно призведе до відновлення державного суверенітету України на півострові Крим. Тому, якщо хтось думає, що ЗСУ після звільнення Херсонщини підійдуть до адміністративних кордонів півострова Крим і зупиняться, то він дуже помиляється", - переконаний Чубаров.

Чубаров також вважає, що незабаром путінський режим може впасти.

"До того ж можна лише припустити, які процеси почнуться в оточенні Путіна після звільнення Херсонщини. Я не виключаю навіть падіння путінського режиму в дуже короткі терміни і можливо, ми зможемо уникнути важких боїв за наші території", - додав він.

20 серпня Володимир Зеленський сказав, що саміт Кримської платформи цьогоріч буде особливим, а у Криму вже відчувається, що окупація є тимчасовою

У понеділок 22 серпня в окупованому Севастополі було чути вибухи

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