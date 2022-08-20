В повітрі Криму відчувається, що окупація там тимчасова, - Зеленський

Про це він розповів під час вечірнього відеозвернення.

За його словами, найближчі дні будуть важливими для України.

"Попереду – День нашого Прапора, День нашої Незалежності. Попереду – вшанування ветеранів війни за свободу України. Попереду – Кримська платформа, цього року справді особлива. Цього року буквально в повітрі Криму відчувається, що окупація там тимчасова, а Україна повертається", - сказав він.

Зеленський додав, що заплановано важливі переговори та візити справжніх друзів України.

"Попереду знаковий рубіж – пів року цього повномасштабного вторгнення. Війни, яка змінила все і для України, і для Європи, і для світу. Звичайно, ще буде час сказати про це. І сказати детально. Але давайте все ж сьогодні замислимося, поглянемо, оцінимо, який шлях ми пройшли. Скільки всього вдалося змінити – того, про що майже всі у світі думали, що нібито неможливо змінити. Скільки всього вдалося вибороти, вирвати у російської армії, про яку десятиліттями думали, що вона нібито нездоланна", - зазначив президент.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у другому саміті Кримської платформи 23 серпня.

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