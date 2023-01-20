ОЗСП "Азов" відновить сторінку в instagram після домовленості з Meta

Про це мовиться на офіційній сторінці ОЗСП "Азов" у телеграмі.

В Азові наголосили: надане в повідомленні посилання - єдиний офіційний канал комунікації загону в instagram.

"Завдяки домовленостям Міністерства цифрової трансформації України з представниками Meta, компанія більше не блокуватиме контент про полк "Азов". Відтепер слово "Азов" та полковий шеврон підрозділу не будуть ставати причиною банів", - наголосили в пресслужбі.

Нагадаємо, ще в липні 2022 Міністерство цифрової трансформації України звернулося до Meta із закликом підвищити якість модерування, не блокувати українських блогерів та не приховувати контент.

Утім 9 серпня Instagram заблокував сторінку Асоціації родин захисників Азовсталі, яка мала 33 тисячі підписників. Асоціація повідомила, що подала апеляцію щодо цього рішення. Тоді цю ситуацію коментував міністр цифрової трансформації України Федоров. Він наголосив, що сторінки українських захисників не мають блокуватися. Уже 10 серпня Instagram розблокував сторінку Асоціації захисників Азовсталі

9 вересня було заблоковано сторінки Патронатної служби "Азову" в соцмережах Facebook та Instagram.

Компанія Meta, яка є власником соцмереж Instagram і Facebook, пообіцяла виключити з політики блокування контент про полк "Азов".

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