Instagram оперативно розблокував сторінку Асоціації захисників Азовсталі
У Мінцифри очікують розблокування у соцмережах й інших сторінок, пов'язаних з Азовом
Про це повідомив очільник міністерства Михайло Федоров.
"Сторінка Асоціації захисників Азовсталі вже розблокована в Instagram. Дякуємо Meta за швидку реакцію та чекаємо відновлення інших сторінок, пов'язаних з Азовом", - йдеться у дописі.
- Нагадаємо, вранці 9 серпня Instagram заблокував сторінку Асоціації родин захисників Азовсталі, яка мала 33 тисячі підписників. Асоціація повідомила, що подала апеляцію щодо цього рішення.
- Також цю ситуацію прокоментував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він наголосив, що сторінки українських захисників не мають блокуватися.
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