Instagram оперативно розблокував сторінку Асоціації захисників Азовсталі

Про це повідомив очільник міністерства Михайло Федоров.

"Сторінка Асоціації захисників Азовсталі вже розблокована в Instagram. Дякуємо Meta за швидку реакцію та чекаємо відновлення інших сторінок, пов'язаних з Азовом", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, вранці 9 серпня Instagram заблокував сторінку Асоціації родин захисників Азовсталі, яка мала 33 тисячі підписників. Асоціація повідомила, що подала апеляцію щодо цього рішення.

Також цю ситуацію прокоментував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він наголосив, що сторінки українських захисників не мають блокуватися.

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