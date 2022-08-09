Instagram заблокував сторінку Асоціації родин захисників Азовсталі
Вранці 9 серпня Instagram заблокував сторінку Асоціації родин захисників Азовсталі, яка мала 33 тисячі підписників
Про це повідомили у telegram-каналі Асоціації родин захисників Азовсталі.
"Так, друзі, ви всі вже помітили, що цього ранку Instagram заблокував наш акаунт, який налічував понад 33 тисячі підписників", - йдеться у пості.
Асоціаціяя родин захисників Азовсталі повідомила, що подала апеляцію щодо цього рішення.
"А також звернулася до Міністерства цифрової трансформації України з проханням сприяти в розблокуванні акаунту. Сподіваємося, в Meta визнають свою помилку і повернуть сторінку, якщо ні - чекаємо нарешті на заяву про підтримку їхньою компанією терористичної армії РФ", - повідомили вони.
Також Асоціація звернулася з проханням підписуватися на їхній facebook та twitter.
Відомо, що Асоціація родин захисників Азовсталі розпочала свою діяльність 1 червня 2022 року. Вона була створена з метою повернути українських захисників додому.
- 30 травня дружини, матері та сестри захисників Маріуполя та Азовсталі створили власну раду "Жінки зі сталі".
- 9 серпня Асоціація родин захисників Азовсталі звернулася до Міжнародного Комітету Червоного Хреста та ООН щодо підготовки окупантами так званого трибуналу над бійцями "Азову" і закликала завадити проведенню судилища над українськими військовими.
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