Instagram заблокував сторінку Асоціації родин захисників Азовсталі

Про це повідомили у telegram-каналі Асоціації родин захисників Азовсталі.

"Так, друзі, ви всі вже помітили, що цього ранку Instagram заблокував наш акаунт, який налічував понад 33 тисячі підписників", - йдеться у пості.

Асоціаціяя родин захисників Азовсталі повідомила, що подала апеляцію щодо цього рішення.

"А також звернулася до Міністерства цифрової трансформації України з проханням сприяти в розблокуванні акаунту. Сподіваємося, в Meta визнають свою помилку і повернуть сторінку, якщо ні - чекаємо нарешті на заяву про підтримку їхньою компанією терористичної армії РФ", - повідомили вони.

Також Асоціація звернулася з проханням підписуватися на їхній facebook та twitter.

Відомо, що Асоціація родин захисників Азовсталі розпочала свою діяльність 1 червня 2022 року. Вона була створена з метою повернути українських захисників додому.

30 травня дружини, матері та сестри захисників Маріуполя та Азовсталі створили власну раду "Жінки зі сталі".

9 серпня Асоціація родин захисників Азовсталі звернулася до Міжнародного Комітету Червоного Хреста та ООН щодо підготовки окупантами так званого трибуналу над бійцями "Азову" і закликала завадити проведенню судилища над українськими військовими.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb