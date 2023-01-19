Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Домовилися про це з президентом з глобальної політики компанії Ніком Клеггом та віцепрезиденткою з питань політики модерування Монікою Біккерт під час зустрічі в Давосі", – написав він у телеграмі.

У Мінцифри розповіли, що звернулася до Meta із запитом переглянути політику модерування контенту, щоб компанія не блокувала та не видаляла дописи українських користувачів про війну. Команда Мінцифри співпрацювала з Meta для розв’язання цього питання майже рік, звертаючись із запитами переглянути політику модерування контенту відповідно до воєнного стану.

У відповідь нещодавно Meta розробила й ухвалила адаптовану політику модерації контенту для висвітлення війни. Поступово це рішення починає діяти. Зокрема, Meta виключить з політики блокування полк Азов. Захисникам і захисницям буде дозволено мати облікові записи на платформі Meta, а контент, опублікований іншими стосовно полку "Азов", більше не видалятимуть. За умови, що він не порушуватиме політику Meta.

"Ми постійно комунікуємо з корпорацією Meta. За час повномасштабного вторгнення компанія допомогла розблокувати сотні сторінок публічних людей у Facebook та Instagram [...] Впевнені, що оновлений підхід до модерації українського контенту дасть змогу нашим захисникам, активістам і блогерам висвітлювати правдиву інформацію в соцмережах. Це важливий крок та сигнал для глобальної спільноти про те, що правда за Україною", – зазначив Федоров.

Зазначимо, це не перша обіцянка корпорації не блокувати схожий контент. Ще в липні Міністерство цифрової трансформації України звернулося до Meta із закликом підвищити якість модерування, не блокувати українських блогерів та не приховувати контент.

Утім 9 серпня Instagram заблокував сторінку Асоціації родин захисників Азовсталі, яка мала 33 тисячі підписників. Асоціація повідомила, що подала апеляцію щодо цього рішення. Тоді цю ситуацію коментував міністр цифрової трансформації України Федоров. Він наголосив, що сторінки українських захисників не мають блокуватися. Уже 10 серпня Instagram розблокував сторінку Асоціації захисників Азовсталі

9 вересня було заблоковано сторінки Патронатної служби "Азову" в соцмережах Facebook та Instagram

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