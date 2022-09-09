Про це сьогодні, 9 вересня, повідомила Патронатна служба Азову в телеграмі.

"Через політику компанії Meta, яка управляє соцмережами Facebook та Instagram, сторінки Патронатної служби "Азову" були заблоковані. Причини блокування – як завжди абстрактні відмазки про порушення правил без будь-якої конкретизації", – зазначено в повідомленні.

У патронатній службі переконані: видалення сторінок несправедливі, а блокування свідчать, що ситуація з обмеженнями матеріалів українців у цих соціальних мережах не змінилася на краще.

Сторінка у Telegram наразі є єдиною сторінкою "Янголів "Азову"", тож у патронатній службі закликали читачів поширювати їхні матеріали у своїх соцмережах, скопіювавши текст.

Ще в липні Міністерство цифрової трансформації України звернулося до Meta й закликало корпорацію підвищити якість модерування, не блокувати українських блогерів та не приховувати контент.

Вранці 9 серпня Instagram заблокував сторінку Асоціації родин захисників Азовсталі, яка мала 33 тисячі підписників. Асоціація повідомила, що подала апеляцію щодо цього рішення.

Також цю ситуацію прокоментував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він наголосив, що сторінки українських захисників не мають блокуватися.

10 серпня Instagram розблокував сторінку Асоціації захисників Азовсталі

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