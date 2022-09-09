Заблоковано сторінки Патронатної служби "Азову" в соцмережах Facebook та Instagram
Через політику компанії Meta, яка управляє Facebook та Instagram, заблоковані сторінки Патронатної служби "Азову" - "Янголи Азову" в цих соцмережах
Про це сьогодні, 9 вересня, повідомила Патронатна служба Азову в телеграмі.
"Через політику компанії Meta, яка управляє соцмережами Facebook та Instagram, сторінки Патронатної служби "Азову" були заблоковані. Причини блокування – як завжди абстрактні відмазки про порушення правил без будь-якої конкретизації", – зазначено в повідомленні.
У патронатній службі переконані: видалення сторінок несправедливі, а блокування свідчать, що ситуація з обмеженнями матеріалів українців у цих соціальних мережах не змінилася на краще.
Сторінка у Telegram наразі є єдиною сторінкою "Янголів "Азову"", тож у патронатній службі закликали читачів поширювати їхні матеріали у своїх соцмережах, скопіювавши текст.
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Ще в липні Міністерство цифрової трансформації України звернулося до Meta й закликало корпорацію підвищити якість модерування, не блокувати українських блогерів та не приховувати контент.
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10 серпня Instagram розблокував сторінку Асоціації захисників Азовсталі
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