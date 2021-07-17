Озвучено попередню причину аварії з автобусом Київ-Вроцлав

Про це передає Еспресо.TV.



"За попередньою інформацією, кермувальник уникав наїзду на пішохода, який рухався проїзною частиною назустріч", - зазначають поліцейські.



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Зк кермом двоповерхового автобуса марки Setra, що здійснює регулярні перевезення сполученням "Київ-Вроцлав", перебував 43-річний житель Хмельницької області.

Нагадаємо, на момент аварії в автобусі було 40 пасажирів.

Потерпілими (серед них - діти) вважається 20 осіб.



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