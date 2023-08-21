Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що падіння російської "Луна-25"- це не просто невдача у прагненні Володимира Путіна подолати санкції, пов'язані з війною.

У Яньхуа, головний конструктор великого китайського проєкту з дослідження далекого космосу, очолив делегацію на космодром Східний на Далекому Сході Росії, щоб бути присутнім на запуску та обговорити поглиблення співпраці між космічними програмами двох країн.

Тепер, коли місія закінчилася невдачею, повідомлення китайських ЗМІ про аварію були дуже рідкісними, а офіційне інформаційне агентство "Сіньхуа" опублікувало в неділю лише коротке повідомлення з п'яти пропозицій.

"Очікується, що ця невдача завдасть удару по амбіціях Росії. Захід не повинен недооцінювати Росію лише тому, що вона місячна програма провалилася", – написав колишній редактор газети Global Times, контрольованої Комуністичною партією Ху Сіцзінь.

Довідково: автоматична станція "Луна-25" - перша в сучасній історії Росії місячна місія з часів розпаду Радянського Союзу. . Вона стартувала із космодрому "Східний" в Амурській області 11 серпня 2023 року. За задумом, вона мала стати першою в історії станцією, що сяде на Південному полюсі Місяця. Посадка "Луна-25" на поверхню природного супутника Землі очікувалася 21 серпня в районі на північ від кратера Богуславського. Основними завданнями місії були відпрацювання технологій м'якої посадки, дослідження внутрішньої будови та розвідка ресурсів, у тому числі води. Як очікувалось, місія мала тривати упродовж року.

Падіння станції "Луна-25": що відомо

Увечері 19 серпня Роскосмос повідомив, що під час переходу російської станції "Луна-25" на передпосадкову орбіту сталася "позаштатна ситуація", яка не дала змоги виконати маневр із заданими параметрами

Зазначалося, що відповідно до програми польоту "Луна-25" о 14:10 було видано імпульс для переходу станції на передпосадкову орбіту.

Згодом Роскосмос написав, що 19 серпня відповідно до програми польоту "Луна-25" було передбачено видачу імпульсу для формування його передпосадкової еліптичної орбіти. Однак близько 14:57 за московським часом зв'язок зі станцією перервався.

Працівники Роскосмосу здійснювали пошуки апарату та входження з ним у зв'язок, однак це не дало ніякого результату.

Попередньо, у зв'язку з відхиленням фактичних параметрів імпульсу від розрахункових "Луна-25" перейшла на нерозрахункову орбіту і припинила своє існування в результаті зіткнення з поверхнею Місяця.

За словами пресслужби Роскосмосу, з'ясуванням причин втрати "Луны" займеться міжвідомча комісія, яку сформували спеціально.