Падіння цін на газ і відкриття кордонів Китаю: експерти покращили прогнози зростання економіки ЄС
Goldman Sachs заявив у вівторок, що очікує зростання економіки єврозони на 0,6% в цьому році, в порівнянні з попереднім прогнозом скорочення
Про це пише Reuters.
Goldman Sachs прогнозує зростання завдяки падінню цін на природний газ і відкриттю кордонів Китаю.
"Ми зберігаємо нашу думку, що зростання єврозони буде слабким протягом зимових місяців з огляду на енергетичну кризу, але більше не очікуємо технічної рецесії", - йдеться в записці економістів Goldman Sachs на чолі зі Свеном Ярі Стеном.
У листопаді банк з Уолл-стріт прогнозував скорочення на 0,1% для регіону.
Очікується, що інфляція в єврозоні становитиме близько 3,25% на кінець 2023 року в порівнянні з 4,50%, прогнозованими раніше.
У грудні зростання споживчих цін в єврозоні сповільнилося до 9,2% з 10,1% місяцем раніше, показали дані Євростату минулого тижня.
Базова інфляція в регіоні також сповільниться до 3,3% до кінця року на тлі зниження цін на товари, але очікується подальше зростання інфляції в сфері послуг через зростання витрат на робочу силу, відзначають в Goldman.
Що стосується Великої Британії, Goldman прогнозує скорочення ВВП на 0,7% порівняно з попередніми очікуваннями щодо скорочення на 1%, чому сприяло зниження гуртових цін на газ.
- Нагадаємо, за даними Держстату в 2022 році інфляція в Україні сягнула 26,6%.
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